Estudiar en casa: el coronavirus evidencia experiencias dispares

Una de las situaciones generadas por el avance de la pandemia del coronavirus en Salta (que ya tiene un caso positivo) es el cierre de las escuelas de todos los niveles educativos hasta el 31 de marzo. En cuestión de horas las directivas cambiaron por completo en la provincia y en el país. Bajo la premisa de que estos días "no son vacaciones" sino que la escuela se trasladó a la casa, los docentes tienen que ingeniárselas para seguir dando sus clases de alguna manera y enviar tareas para que los chicos no se atrasen tanto. Cada escuela es un mundo. Por estos días cada directivo se reorganiza con sus docentes en la medida que puede, y, por lo general, a través de grupos de Whatsapp. Hay quienes ya tienen bastante aceitados los mecanismos de la educación virtual y en estos momentos los están poniendo en práctica. Otros se agarran la cabeza porque entienden poco y nada de tecnología y no saben cómo hacer ni por dónde empezar. Hay lugares del interior que no tienen internet, por lo que mucho no pueden hacer. Pero en términos generales, los consultados en esta nota coinciden que este será "un tiempo de aprendizaje para todos", tanto para docentes, padres y estudiantes. Así lo expresó la directora del primario de la exescuela Normal, Cecilia Lazavski. "Es una experiencia nueva y eso nos hace tomar decisiones sobre la marcha", admitió, anhelando que el aprendizaje en sí sea duradero.

El establecimiento creó un blog donde los docentes van subiendo actividades para los chicos, cada dos o tres días, por grado y área. El link (escuelanormalprimariasalta.blogspot.com) se difundió en una cuenta de Facebook que manejan los padres, en el que la comunidad comparte novedades. En el blog hay un foro en el que los papás tienen la posibilidad de interactuar directamente con la o el docente y sacarse algunas dudas de las tareas. En los primeros días sin clases se había pensado en cartillas para fotocopiar que se retirarían de la escuela pero luego con la declaración de la cuarentena total eso quedó descartado y ahí nomás se tuvo que replanificar a través de un grupo de Whatsapp, porque ellas tampoco se volvieron a ver. "Es todo virtual. A nosotros nos está costando un poco porque es algo nuevo, la comunicación no es fácil, somos muchas. Cuesta ponernos de acuerdo cómo trabajar, estamos en ese proceso pero es positivo porque en el debate van surgiendo cuestiones y vamos aprendiendo", señaló la directora Lazavski, a cargo de 36 docentes, entre maestras de grado y especiales.

Hasta ahora, la escuela nunca había incursionado en la enseñanza virtual. Se improvisó con el blog gracias a una docente que tiene capacitaciones en herramientas tecnológicas y ante las circunstancias que desencadenó el coronavirus sugirió esta herramienta y se ofreció a armarla. Lo que sí, cuenta, tarda bastante para subir imágenes por lo que se requiere también de paciencia.

En fin, "cada unidad educativa organiza con sus docentes la mejor manera posible, de acuerdo a su situación y contexto", remarcó Cecilia Lazavski, haciendo referencia también a la "disparidad" a la hora de cómo abordar las propuestas, dado que por los días de paro perdidos (entre el 2 y el 13 de marzo) "cada uno tenía un tiempo de compartir con los niños diferentes", advirtió. De haber habido todos los días clases desde el inicio quizás se podría haber hecho una propuesta única para cada grado, dijo.

La cartera analizaba una plataforma educativa general, pero de eso, al menos la directora, aún no sabía nada. El Tribuno intentó consultar pero no obtuvo respuesta del Ministerio de Educación. La emblemática escuela (exNormal) este año tiene más de 570 alumnas y alumnos entre los dos turnos.

Para la directora Zaira Arroz, de la Escuela de Comercio 5.082 Dr. Adolfo Gemes, la realidad es muy dura. "Hicimos el plan de recuperación por emergencia pidiéndole a los profesores nos envíen actividades para ir avanzando en la unidad 1, el problema es que en los últimos 4 años se cerró conectividad, no se entregaron computadoras a los alumnos y nosotros tenemos una población vulnerable por más que somos escuela del centro", planteó. Hasta el viernes se recibían actividades del plan y los preceptores estaban haciendo las listas telefónicas para poder enviarles a los chicos las tareas por Whatsapp. Armar la lista está siendo difícil. Arroz se enteró de otras experiencias, por ejemplo, que los delegados de cursos están facilitando los números de sus compañeros, que ya es una gran cosa. "No es para hacer una educación a distancia ni virtual sino para que el 1 de abril cuando se reintegren entreguen las activida des al profesor", comentó.

Familiarizarse con la tecnología, el desafío

Dos casos en los que se exponen las brechas sociales y limitaciones para avanzar.

Entre computadoras y cuadernos, la educación hoy.

El colegio de Jesús ya venía trabajando desde hace un par de años con la plataforma virtual “Educa evoluciona” con la que los padres todavía no terminaban de familiarizarse por la poca actividad que se realizaba en la misma.

No se imaginaban que en 2020 por una cuestión de fuerza mayor la iban a tener que utilizar tanto y que gracias a esta alternativa sus hijas tienen todos los días tareas que realizar.

“Realmente la plataforma nos resultó muy práctica en el momento en que más lo necesitan nuestras niñas para no perder clases, nos está permitiendo mantener el contacto con el colegio y que las chicas sigan aprendiendo. Solo hago una observación, sería bueno que los docentes graben un video de cinco minutos explicando las tareas porque no es lo mismo que se lo explique la seño a que se lo diga yo, me parece, para que el proceso de aprendizaje sea mejor. La herramienta la tenemos y hay que aprovecharla a full”, expresó el padre de una alumna.

El balance

Su hija, una pequeña de ocho años, está contenta de recibir a diario tareas de la seño,de acuerdo al cronograma de horarios fijado. De todas formas, admitió: “Me gusta la plataforma, pero me gusta más ir a la escuela”. En los grupos de Whatsapp de los padres esto también se refleja, y la cuarentena hizo caer en la cuenta a más de uno sobre el rol tan importante que ocupan los docentes en la vida de los chicos.

Otra realidad totalmente distinta se vive en el colegio Antártida Argentina 5.004 de Salvador Mazza. Pensar en estudiar en casa es algo prácticamente imposible para una docente que prefiere resguardar su nombre. “Es un contexto complejo, son muchísimos alumnos, no podemos contener a tantos chicos. Ni pensar que estudien en la casa, no todos tienen celular o computadora o luz. Hay muchos problemas de adicciones, es muy triste cómo viven nuestros jóvenes”, manifestó, esperanzada de que el 1 de abril se pueda volver a clases y que le reintegren la merienda a los estudiantes.