Sucarrat: “El otro me tiene que importar y también me salva”

¿Cuál sería la forma correcta en que debería proceder un deportista profesional o amateur en cuarentena?

Una de las cosas recomendadas en el área de la psicología es que a los niños y adolescentes que están en el deporte sus papás puedan imponerles ciertos hábitos, que no sean días libres y abiertos como esos típicos de vacaciones, tienen que ser días en los que los niños se levanten a cierto horario, no tienen que pasar de la franja normal en la que habitualmente se levantan. La alimentación tiene que estar más vinculada a lo sano y no alimentar el ocio, y aunque estén dentro de la casa, deben realizar las tares de la escuela así estimulan el intelecto cognitivo.

A la tarde, que tengan actividades físicas, que sus papás puedan jugar con ellos a la pelota o jugar entre ellos, dentro de casa, y no hacer fiestas con amigos.



¿Qué otras actividades sugiere para realizar?

Si quieren ver una película o serie, que sea con un mensaje y si es de entretenimientos que sea solo una, que no esté todo el tiempo con el celular, tampoco en la cena o almuerzo. Los chicos deben tener hábitos muy similares a la vida que tenían antes de la cuarentena. Todos los días tienen que tener una actividad física.

¿Qué beneficio tiene realizar gimnasia?

La actividad física genera levantar las defensas y las adicciones al ocio bajan nuestro sistema inmunológico, y así estaríamos más desprotegidos. Es totalmente preventivo la actividad física dentro del hogar.

¿Un deportista profesional debe actuar de forma diferente?

En el fútbol profesional, los jugadores de Primera División tienen que tener ejercicios cognitivos, pasando por la lectura hasta la relajación. La ansiedad empieza a tomar partida en la cabeza porque el deportista está inactivo. Por más que los profesores le den planes de ejercicios, no deja de ser una inactividad propiamente dicha. También se busca que los deportistas tengan ejercicios de visualización; es decir, repasar situaciones anteriores por las que pasaron y resolverlas desde lo cognitivo, de una nueva manera.

Proponerse objetivos a corto plazo y generar hábitos sanos dentro de la vivienda, no darse ninguna licencia en la alimentación.

Es esencial tener mucha conducta en casa...

La materia social es una materia preventiva, entonces debe estar en casa con la familia, mantener un diálogo y cuidar mucho las horas de sueño, a veces el deportista se excede en dormir como si fuera un bien necesario y todos los excesos son malos. Debe tener calidad de sueño y no cantidad, esa calidad debe estar aproximadamente en las ocho horas de sueño. La persona no se debe exceder porque el cerebro entra en una especie de ocio y después del receso se puede encontrar físicamente aceptable, pero no mentalmente.

¿La inactividad es muy perjudicial para un atleta?

No beneficia a ningún deportista porque es una situaciones atípica, su situación natural es la acción y la competencia.

En este caso, por fuerza mayor y de salud, que es lo más importante, el deportista debe poner mucho cuidado en los hábitos o rutinas que se imponga, de no hacerlos estaría mucho más perjudicado desde todos los aspectos, alimenticio, físico y mental.

¿En qué se debe hacer más énfasis?

Hay rutinas que potencian al jugador desde lo mental, por ejemplo, ejercicios de relajación, visualización en que el deportista puede trabajar mentalmente y de alguna manera grabar situaciones que puedan ser beneficiosas a futuro.

En la única instancia que esta situación podría beneficiar sería a deportistas que sufrieron alguna lesión y pueden aprovechar el tiempo en su recuperación.

Un jugador profesional requiere de mucha disciplina...

Sí, por supuesto. Tiene que hacer un doble esfuerzo porque no cuenta con las personas o el régimen que tiene en su club, pueden estar acompañados a distancia por los profes, pero nunca será igual.



Desarrollar un rutina física en casa no es igual para todos...

Hay deportistas que tienen más espacios y otros, a lo mejor, viven en un departamento, eso los perjudicaría mucho más, pero debemos entender que cuando hay algo de fuerza mayor la salud es lo prioritario, todas las demás actividades pasan a un segundo plano.

¿Qué es lo más perjudicial para un deportista?

La ansiedad, comer de más, o cometer algún error como ir a comer un asado para distenderse, es los puede enfermar. La ansiedad es clave en el deportista porque, justamente, se le quita la actividad más importante que tiene la persona. El deportista tiene que tener una vida equilibrada, si puede estudiar a través de internet idiomas o a lo mejor retomar una lectura debe hacerlo. Debe buscar crecer desde otro lugar.

Es importante tener una vida familiar sana, porque encima de todo lo que le pasa si tiene problemas, ahí si se genera un conflicto mayor.



Actualmente está trabajando en Mitre, ¿tomaron algunos recaudos?

Sí, soy el director deportivo del club, obviamente estamos trabajando, dándole una planificación y ejercicios a los chicos desde el fútbol infantil hasta la primera. Implementé tips y formas de poder atravesar mejor la cuarentena.

¿Qué reflexión o consejo le gustaría dejar?

Esto es entre todos, es empatía, necesitamos tener conciencia social, el otro me tiene que importar y también me salva, el individualismo nos arruina, si cada uno hace lo que quiere nos pone en peligro. Debemos saber que el otro es importante, que juntos podemos lograrlo, tomar todas las prevenciones necesarias y abocarse a las mismas.

No debemos desesperarnos y entrar en pánico, salir a agotar la góndolas para que al otro no le quede nada. Aumentar el alcohol en gel no ayuda porque si el vecino no puede comprar podría ser alguien portador del virus. Tenemos que ser solidarios.