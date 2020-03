El intendente ratificó que no permitirá el ingreso de repatriados que no sean de La Caldera

Luego de verificar el cumplimiento del operativo de seguridad en los puestos de control de La Ciénaga (Jujuy), Gallinato y de Vaqueros, implementado por las fuerzas de seguridad para evitar la circulación de personas para mitigar la propagación del COVID 19, el intendente Diego Sumbay, manifestó que impedirá el ingreso al municipio de personas que no residan en La Caldera.

La medida fue avalada por el cuerpo de concejales y por los legisladores departamentales. En igual sentido actuará la intendencia de Vaqueros.

En el control de Gallinato, el mismo jefe comunal dialogó con salteños que regresaron de un viaje del exterior que pretendían realizar la cuarentena en La Caldera, de los cuales sólo uno tenía domicilio en la localidad y les explicó las medidas adoptadas para garantizar la tranquilidad de los caldereños.

Les manifestó que la Resolución N° 8, del Comité Operativo de Emergencia que conformó el Gobierno provincial para frenar la circulación del Covid 19, las personas que regresen del exterior deben cumplir, por disposición del Gobierno Nacional, con el aislamiento obligatorio en lugares que determine el Ministerio de Salud para tal acción. Estos ciudadanos deben completar una declaración jurada para el cumplimiento de la cuarentena obligatoria durante 14 días y ser vigilados epidemiológicamente por el Estado Provincial ya que son potenciales transmisores del virus. Aquellas personas que no cumplan la medida rigurosamente, estarán incurriendo en un delito que pone en riesgo a la salud pública y que se encuentra penado por el Código Penal.

Por otro lado, el jefe comunal pidió a los vecinos que alerten al Sistema de Emergencia 9-1-1 si detectan personas que no cumplan con el aislamiento social obligatorio y que se queden en sus casas para evitar males mayores, además de tomar los recaudos de higiene.

Cabe recordar que en el Puente La Caldera, además del personal policial, colaboran en el control de ingreso y egreso, miembros del cuerpo de bomberos voluntarios Papa Francisco.

Sumbay aclaró que la circulación los caldereños exceptuados en el DNU 260 y modificatoria 287/20 del Poder Ejecutivo Nacional está garantizada, como así también el ingreso de los camiones que abastecen los comercios locales.

Por último, resaltó el fuerte compromiso de aquellos vecinos que cumplen con la cuarentena y se encuentran aislados en sus casas.