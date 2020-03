Violencia de género: se espera que aumenten las denuncias luego del aislamiento

Funcionarios públicos que trabajan en áreas de prevención, asistencia y monitoreo de políticas públicas en materia de violencia de género advirtieron que podrían aumentar las denuncias tras el aislamiento social preventivo y obligatorio, que ordenó el Poder Ejecutivo nacional para limitar la circulación del coronavirus COVID-19.

Los expertos plantearon que las mujeres serán uno de los grupos más afectados por la pandemia, ya que verán disminuidos los ingresos que obtienen por trabajos informales y aumentadas las tareas de cuidado.

Quienes necesiten ayuda o quieran denunciar violencia de género pueden contactarse por teléfono o por WhatsApp al número 3875719316 (de 8 a 20) o por correo electrónico a polo.a sistencia@gmail.com. Las 24 horas pueden llamar al 144 o al 911.

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Ana Pérez Declercq, manifestó que consideran la posibilidad de que, una vez que termine el aislamiento, aumenten los pedidos de asistencia o las denuncias por violencia machista y que crezca la agresividad de los hombres violentos.

Observó que, en general, la persona que sufre violencia tiene dificultad para denunciar o recibir contención y que en este momento no se le puede garantizar la posibilidad de ir a un lugar y hablar con una persona que la ayude.

Explicó que, en la vida cotidiana, el agresor sale a trabajar y eso genera un alivio para la persona que sufre violencia. En cambio, durante la cuarentena, el agresor siente una mayor capacidad de control y la mujer registra que esto es algo constante: "Esto se vuelve más angustiante, porque no tiene aquel respiro diario".

"Una vez que no esté más en la casa y que ella pueda salir, el agresor va a sentir que pierde un poco ese dominio. Entonces va a reforzar sus mecanismos de control a través de la agresión", analizó la directora del OVcM.

Pérez Declercq recordó que la violencia de género tiene que ver con controlar otros cuerpos -mujeres o disidencias- para que respondan a los roles de género establecidos: "Por eso, para la prevención es tan importante trabajar sobre la deconstrucción y el cuestionamiento de estos roles".

"Un riesgo más alto"

El subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Provincia, Federico Uldry Fuentes, consideró que, cuando termine el período de aislamiento, las mujeres verán facilitada la salida de la violencia, pero correrán un riesgo más alto. Explicó que, en una época normal, la víctima fragmenta los episodios de violencia: "Sale de ese ambiente hostil y tóxico que la va deteriorando, toma aire y vuelve". En cambio, durante el aislamiento, el agresor siente que tiene el control sobre la mujer. Evaluó que quizás durante este tiempo la mujer piense qué va a hacer en el futuro y, cuando termine la cuarentena, decida que no puede vivir más con ese hombre. Uldry Fuentes confesó que tiene "mucho miedo" de lo que pasará después del aislamiento, cuando el violento pierda el control que tenía: "Ahí va a aumentar el índice de violencia, los intentos de femicidio y hasta los femicidios".

Según reveló, a través de la línea 3875719316, llegaron muchos reclamos por acoso de exparejas a través de redes sociales o por teléfono: "Hay agresores que están aislados y el medio para recurrir a sus víctimas es por internet, celular o WhatsApp".

La mitad de las personas denunciadas ya tienen antecedentes por violencia y la otra mitad fueron denunciadas por primera vez.

La subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad, Gabriela Gaspar, acordó en que, luego del período de aislamiento, aumentarán las denuncias formales, sobre todo las que se hacen por primera vez: "En esta crisis, muchas mujeres se van a replantear cosas, como "¿qué estoy viviendo?', ya que quizás antes por la vorágine del día a día no se daban cuenta...".

La funcionaria consideró que el pedido de "quedarse en casa" tiene efectos muy nocivos para las mujeres: "No tenemos sistemas que contengan o lleguen a tiempo para evitar situaciones de violencia intrafamiliar. Es alto el índice de denuncias y esa violencia se va a exacerbar".

Gaspar evaluó que la pandemia afectará sobre todo a las personas que trabajan en el sector informal y advirtió que en Salta es alto el índice de mujeres que están en esta situación. Lamentó que no haya un sistema de contención previsto para las que no están registradas en ninguna parte y dijo que la mayor preocupación es "la frustración de no poder llevar un plato de comida a la casa".