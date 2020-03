Nadal y Gasol, y un fondo millonario

El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo con sus 12 títulos en Roland Garros, inició una campaña junto a otro destacado deportista de su país, el basquetbolista Pau Gasol, en la que intentarán juntar 11 millones de euros para donarlos a la Cruz Roja y así poder socorrer a las personas afectadas por la pandemia de coronavirus que mantiene en vilo al planeta.

“Los españoles nunca nos han fallado a los deportistas, siempre estuvieron a nuestro lado en los momentos alegres y en los momentos complicados, siempre tuvieron comprensión y somos lo que somos, en gran parte, gracias al apoyo de la gente, por eso ahora no podemos fallarles. Me puse en contacto con mi amigo Pau y es hora de que consigamos nuestra mejor victoria”, expresó Nadal, de 33 años, en un video que subió a sus redes sociales.

Nadal y Gasol, dos de los grandes referentes del deporte español, decidieron luchar contra la pandemia de coronavirus que ya se cobró en su país la vida de 4.089 personas y se sumaron al proyecto Cruz Roja Responde, con una donación y la iniciativa de llegar a la suma de 11 millones de euros para ayudar al sistema sanitario y a las familias más necesitadas.

“Con Pau decidimos arrancar esta iniciativa y confiamos en que todo el deporte español se sumará para dar un buen ejemplo de unidad, ayudar a Cruz Roja para que pueda abastecer del material sanitario, construir infraestructura hospitalaria y ayudar a las familias más vulnerables. El objetivo es claro, conseguir esos 11 millones de euros, nosotros ya hemos donado y esta será nuestra mejor victoria”, añadió Rafa.

El tenista grabó el video en su casa de Manacor, donde pasa su cuarentena durante el receso que atraviesa el deporte mundial a raíz del coronavirus y desde donde se contactó con Gasol para ponerse de acuerdo en la forma en la que brindarán su ayuda.

“Estamos sufriendo el impacto de esta pandemia que a todos nos ha cambiado la vida y, sobre todo, a los que lo están sufriendo en primera persona. Son momentos tristes y estando en casa las noticias que llegan no son muy alentadoras. Hay que estar animados, ser fuertes y luchar juntos para ganarle al virus”, sostuvo Nadal.