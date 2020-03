El domingo estará listo en el Centro de Convenciones un lugar para recuperación

Un ejército de trabajadores realizaba ayer tareas en el Centro de Convenciones, donde funcionará un centro de recuperación para pacientes con coronavirus que no estén en estado crítico. Pese a los cuestionamientos sobre la conveniencia de adaptar este lugar, desde el Gobierno de la Provincia se siguió adelante con el plan.

En el edificio ubicado en la rotonda de Limache, decenas de obreros trabajaban ayer contrarreloj. De acuerdo a lo que anunció el gobernador Gustavo Sáenz, el lugar estará a punto este domingo.

Algunas de las objeciones sobre el proyecto de transformar este lugar en un centro de atención sanitaria estaban relacionadas con la higiene. De hecho, hubo que levantar las características alfombras del complejo para que sea más factible desinfectar.

Además, la cantidad de baños es adecuada para un público que va de paso a escuchar una conferencia, pero quizás no sea la óptima para prevenir contagios cuando convivan durante las 24 horas decenas de pacientes con equipos de médicos y trabajadores.

Sáenz realizó una recorrida ayer a la mañana acompañado de la ministra de Salud, Josefina Medrano, y su par de Infraestructura, Sergio Camacho.

La obra está a cargo del Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Obras Públicas, en un trabajo coordinado con Salud Pública. “Trabajamos con toda intensidad, a contrarreloj, en el acondicionamiento del edificio”, indicó Camacho.

Para convertir el Centro de Convenciones en el primer centro de recuperación, el Gobierno invierte valiosos fondos provinciales destinados a hacer frente a la emergencia por la pandemia del coronavirus. Tendrá capacidad para 140 camas (con posibilidad de ampliación) y recibirá a pacientes adultos mujeres y hombres.

Además de la sala de internación ubicada en el salón principal, se detalló que montan áreas de apoyo médico, shock room, laboratorio, enfermería, servicio de cocina, sanitarios, sala de rayos X, además de lo necesario para brindar una atención de segundo nivel de complejidad.

El nuevo centro de referencia, se sumará al instalado en el hospital Papa Francisco, junto a la Escuela N° 4811, en zona sudeste; al Hospital Militar en zona norte y el Hospital del Milagro, en zona centro; atenderá a los pacientes que presenten síntomas de coronavirus, que no requieran un cuidado intensivo, con derivación y sin consulta espontánea.

Al analizar las cifras de casos que tiene Salta actualmente (un positivo, 17 negativos, 15 muestras en estudio y cuatro descartados) la situación, por ahora es estable y controlada. De acuerdo a lo que señaló la ministra de Salud, Josefina Medrano, se espera el pico de casos para mediados de abril.

“Acá tendremos pacientes que no requieran cuidados intensivos pero no pueden volver a sus casas. Concurrirán solo los que tengan derivación, no será por demanda espontánea”, dijo Medrano.

La funcionaria también señaló que para no resentir la atención y tener los profesionales suficientes “hicimos una bolsa del personal de salud y vamos a ir trabajando de acuerdo a los servicios que debamos prestar. Si tenemos que contratar más personal lo haremos”, dijo.

El gobernador, que ayer por la mañana recorrió la ciudad hablando con la gente que está trabajando en plena cuarentena, afirmó: “Me siento orgulloso de los salteños que están trabajando y que están exponiendo su vida para cuidarnos. También estoy orgulloso de quienes están en su hogar, porque están ayudando a mejorar esta situación”, dijo.

Y agregó: “Desde el gobernador hasta el último servidor público, todos tienen que acompañar y trabajar en este difícil momento que vive la provincia, el país y el mundo. No es fácil gobernar, menos en una situación tan difícil como la que nos toca vivir, pero la historia nos juzgará y es mejor que nos juzgue por haber hecho más cosas de las necesarias y no por no haber hecho lo suficiente”, indicó.

En tanto, la titular de la cartera sanitaria explicó que se están acelerando las tareas para que el centro de referencia sea habilitado en los próximos días, y destacó que pese a tener un laboratorio, los test para confirmar o descartar casos positivos de la enfermedad serán realizados por el Laboratorio Virológico de la Provincia.

La funcionaria hizo hincapié en el fortalecimiento de los servicios de la Salud en Salta y advirtió que actualmente se está trabajando en la conformación de los comités operativos de emergencia regionales, conformados por los gerentes de los hospitales y los intendentes, agrupados de acuerdo a las zonas.