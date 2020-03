VIDEO. Informe del Gobierno sobre la situación en Salta

Estamos haciendo los controles correspondientes, hemos convenido con los intendentes, especialmente con Bettina Romero de la capital, que ellos también se sumen al control. Quienes ingresaron a la provincia y tienen que cumplir con la cuarentena, no pueden ir a comprar alimentos ni medicamentos, alguien tiene que hacerlo por ellos. Si alguien tiene conocimiento sobre si alguien llegó del exterior y tienen que cumplir con la cuarentena y no lo hace, no dude en comunicarlo.

Aislamiento: Hay mucha gente que necesita ser aislada y que no requiere de los respiradores. Para ello se acondicionó el Centro de Convenciones, hay sitios también en Tartagal y Orán. En ellos no hay sistema de salud, allí no necesariamente no tiene que haber respiradores.