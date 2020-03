Cultura se sube a la nube

La Secretaría de Cultura de la provincia se suma a la propuesta #Quedateencasa, con diferentes muestras artísticas pero a través de su sitio en la web.

La propuesta busca que los salteños sigan disfrutando de la música, las artes plásticas y la danza pero desde el living de sus casas, a través de la computadora o su teléfono.

A la oferta de música, ballet, producciones audiovisuales, visitas virtuales a museos, se suma desde el miércoles el acceso a literatura salteña con libros del Fondo Editorial de la Provincia, y títulos editados por Editorial Nudista, que trabaja en conjunto con la Secretaría. Al generar este espacio de acceso gratuito, pone al alcance de todos los hogares una serie de importantes producciones culturales originales. El contenido continuará creciendo a diario, por lo que cada día habrán novedades para descubrir.

Los contenidos disponibles actualmente son conciertos y óperas de la Orquesta Sinfónica de Salta, espectáculos del Ballet de la Provincia, cortometrajes de realizadores locales, proyectos ganadores del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, registro audiovisual de Museos Provinciales, recitales de bandas, libros de autores salteños.



José Isa es uno de los hacedores de las propuestas que se pueden disfrutar en la Nube de Cultura. Este realizador de audiovisuales trabaja desde 1996, en un primer momento en la realización de programas de televisión y en la actualidad en lo que es su pasión: recuperar la historia de Salta a través de audiovisuales. Uno de los personajes que más lo cautivó fue el Cuchi Leguizamón, de quién hizo varios trabajos y de quien espera concretar dos cortometrajes.

Otros de sus trabajos fue Ragone por Ragone con Fernando Pequeño, nieto del gobernador desaparecido. A este personaje le siguió Martín Miguel de Güemes, de quien armó una presentación sobre el recorrido güemesiano, que puede disfrutarse en Youtube, que se llama Tras los pasos de Güemes. Con Cástulo Guerra hizo 20 microepisodios sobre el Genera. En la Nube de Cultura, la obra de Isa que se puede disfrutar un documental sobre Walter Adet. “No sabía como encararlo y los tuve como un proyecto guardado. Es una figura que me cautivó desde muy joven y creo que no está bien reconocido por los salteños. Es un poeta que está a altura de otros a nivel latinoamericano”, expresó Isa en dialogo con El Tribuno. Este artista de las imágenes buscó mostrar a este poeta al que calificó como una persona de “poca tibieza”.



El documental de Walter Adet se construyó bajo el relato de sus cuatro hijos, uno de ellos ya fallecidos -José Adet-. “En este encuentro contamos con los relatos de José, que me había dado una entrevista hace varios años y también con Raquel, Cristian e Irina, que se brindaron con el proyecto de reconstruir la imagen de su padre, a través de las miradas de sus hijos”, contó Isa que también recordó los relatos del poeta César Alurralde, también fallecido.

Cristian Adet fue quien además facilitó ensayos y obras de Walter Adet que facilitaron la producción de esta obra.

“En esta situación tan anormal, es muy útil contar con este material que puede devolvernos, en medio del huracán que estamos viviendo, una idea de identidad de adonde queremos ir”, expresó José Isa sobre este trabajo y sobre las demás presentaciones artísticas, que además de servir al entretenimiento también acompañan.

María Inés Rivero Hidalgo, es directora del Ballet de la Provincia, que también ofrece algunas de sus presentaciones a través de la Nube. En dialogo con El Tribuno, Rivero Hidalgo destacó que la idea es que en estos tiempos, la gente puede disfrutar de las presentaciones del Ballet y también algunas con el acompañamiento de la Sinfónica de la Provincia. Las obras que se encuentran en la Nube Cultural son las realizadas en la temporada 2018 y 2019. “Ahora está el primer programa que hicimos con la Sinfónica en 2018 que son Paquita y Napolis. Son dos obras muy diferentes, una es muy técnica y clásica mientra que la segunda es una fiesta, muy divertida”, expresó la directora.



Entre las propuestas está Cascanueces, que se presentó en 2019, en dos ocasiones con la Orquesta Sinfónica y otras dos, solo el Ballet. “En todos los casos, las presentaciones se hicieron a sala completa, así que es una muestra única, con éxito y que la gente puede ahora disfrutar desde sus casas”, agregó.

La directora del Ballet destacó que la idea es seguir subiendo obras, aumentando la propuestas y las opciones para que sigan viendo el Ballet y lo pase lo mejor posible, en estos tiempos difíciles”, expresó María Inés Rivero Hidalgo.

Más entidades se suman

El museo de Bellas Artes de Salta comenzará con el taller “Seguimiento de obras y proyectos”, coordinado por su directora Marcela López Sastre. La metodología, en tiempo de cuarentena será virtual. Luego serán presenciales. La idea es ir sumando otros talleristas y temáticas para poder comenzar el ciclo anual de talleres a distancia.

El taller “seguimiento de obras y proyectos” está destinado a artistas plásticos, bailarines, curadores, docentes y cualquier persona vinculada al emprendedurismo cultural. Es gratuito y consiste en un seguimiento de obras, artistas y proyectos curatoriales tanto para artes visuales como artes escénicas.

Los interesados deben inscribirse enviando un correo electrónico a bellasartesde salta @gmail.com que incluya: nombre completo, DNI, un número de teléfono celular y un correo electrónico de gmail para poder concretar el curso vía Google Classroom. Una vez envido el correo, personal del Museo de contactará con el alumno.

La Usina Cultural es el espacio donde todos nos expresamos. Teniendo en cuenta que hoy, para derrotar al Coronavirus debemos hacer cuarentena, la Usina se vuelve Virtual y te invita a “expresarte desde casa”. Te proponemos inspirarte desde tu hogar y mandarnos un video que muestre tu talento con eso que sabés hacer: cantar, bailar, pintar, rapear, tocar un instrumento, etc!

La Usina Virtual lo difundirá en sus Redes Sociales con el fin de seguir conectados, de expresarnos, de hacer lo que amamos y nos hace bien no solo como sociedad sino como individuos.

El objetivo de este proyecto 2.0 es hacer y mostrar. Ver y disfrutar. Acompañar desde nuestras redes a todos los artistas y al público que son el alma de la Usina.

Si querés participar, sólo tenés que mandar tu video de 1 minuto de duración a: usi na.virtual.salta@gmail .com

En el mail deberás incluir la siguiente información: Nombre completo, DNI y usuario de redes sociales.

Sumate, participá e inspirate. Expresate en Casa a través de la Usina Virtual!