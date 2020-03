El partido virtual más visto del mundo por el efecto cuarentena   

En tiempos de cuarentena todo vale y muchas cosas llaman la atención. En este sentido, Rosario Central derrotó a Newell’s en el clásico rosarino de fútbol virtual disputado con dos equipos de once jugadores conectados a la red a través de una Play Station 4 y que batió récords de audiencia para un evento de este tipo en el mundo.

Así lo reconoció Juan Manuel Viera, el oficial de la Liga IESA y comentarista virtual de la serie a dos partidos, que fue relatada por Julián Bricco y tuvo jugadores de distintas ciudades de Argentina y países como Brasil, Uruguay y Chile.

“Fue impresionante todo. Todavía no podemos caer. Lo vieron más de 20.000 personas y tuvimos momentos de 7.500 televidentes al mismo tiempo. Es un récord de FIFA en Argentina en la modalidad 11 vs. 11 y fue el stream con más visualizaciones de una liga en todo el mundo”, explicó en declaraciones al diario “La Capital” de Rosario.

En el primer partido igualaron 1 a 1, donde el entrenador y jugador Leonel Guzmán fue el encargado de abrir la cuenta para la lepra, mientras que Facundo Vicente empató las acciones para el canalla.

En tanto, Vicente fue el héroe de Central al convertir también el tanto del 1-0 de la revancha, que le dio la victoria a los de Arroyito.

Ambos equipos se enfrentaron en la modalidad 11 vs. 11, donde 22 jugadores manejaron desde sus casas los futbolistas virtuales en distintas partes de Argentina y Sudamérica.

Rosario Central, con Lucas Vieytes como entrenador y jugador, formó con Valentino Novoa (La Plata); Augusto Campodónico (La Plata), Lucas Vieytes (Capital Federal) y Lautaro Viloch (Capital Federal); Marcos García (Pergamino), Gastón Jerez (Rosario), Eduardo Curi (Brasil), Marcelo Díaz (Villa Celina) y Alejandro Verón (Grand Bourg); Facundo Vicente (Capital Federal), y Agustín Agnolón (Capital Federal).

Mientras que Newell‘s lo hizo con Santiago Dacosta (Uruguay); Nahuel Balsas (San Bernardo) Leandro Guidobono (La Matanza) y Nicolás Santillán (Marcos Paz); Diego Tobar (Chile), Adriano Garanzini (Villa María), Matías Pino (Chile), Sergio Petersen (Quilmes) y Bryan Rodríguez (Uruguay); Lisandro Baulies (Venado Tuerto) y Leonel Guzmán (Córdoba), quien además es el DT.

El sábado también se jugó otro partido virtual entre Colón de Santa Fe y Unión.