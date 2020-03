"La salud es fundamental para tener educación"

El gobernador Gustavo Sáenz dejó inaugurado ayer en General Gemes el ciclo lectivo 2020, para los niveles de educación primaria y secundaria. "Si hay salud, educación, capacitación y trabajo, le vamos a devolver la dignidad a nuestro pueblo salteño", afirmó el mandatario.

Con una ceremonia que se realizó en la escuela N§ 4473 Hilario Ascasubi se lanzó oficialmente el año escolar, con más de 340 mil estudiantes en las aulas de las escuelas públicas y colegios privados.

Un grupo de alrededor de 15 docentes autoconvocados, con carteles en mano, esperaban la llegada del gobernador a la escuela donde se desarrolló el acto. Cuando los vio, Sáenz se acercó a hablar con ellos.

En un breve diálogo con los maestros, el gobernador les pidió "tiempo y confianza". Al mismo tiempo, adelantó que funcionarios del Ejecutivo recibirían a los delegados de los docentes hoy para seguir avanzando en la negociación salarial.

Sáenz les pidió que sepan comprender que hace tres meses se hizo cargo de la Provincia. Sin embargo, los autoconvocados aseguraron que en noviembre habían pedido una reunión con quien había sido electo gobernador.

Durante el acto de inauguración del ciclo lectivo en la escuela Hilario Ascasubi , Sáenz destacó "la presencia de la totalidad de docentes en las aulas del establecimiento" y agradeció" la confianza depositada en un gobernador que hace 60 días trabaja para devolverle la dignidad a los salteños y a la comunidad educativa".

"Hay pilares fundamentales en los cuales se basa este gobierno. Yo empecé trabajando fuertemente sobre la salud, porque sin salud no hay nada. Si desde niños, cuando nacen, no están bien nutridos, vacunados, no pueden tener una educación de calidad, aunque los docentes quieran dárselas. La salud es fundamental para tener una buena educación y una buena educación es fundamental. Cuando después hay capacitación, hay posibilidades serias de conseguir un trabajo digno. Si hay salud, educación, capacitación y trabajo, le vamos a devolver la dignidad a nuestro pueblo salteño", manifestó Gustavo Sáenz.

Concursos

Por otra parte, adelantó que en dos meses se iniciará la titularización de más de 5.000 docentes que se encontraban en condición de precariedad. "La carrera docente debe ser intocable, no pueden seguir existiendo favoritismos, y contactos, debe ser concursada como corresponde", finalizó.

A su turno, el ministro de Educación Matías Cánepa señaló que "nuestro compromiso es con los chicos, para eso trabajamos. La escuela debe convertirse en una prioridad. Es nuestra visión. En ella nuestros niños y jóvenes adquieren las herramientas para enfrentar los desafíos del mundo de hoy. Es en la escuela en donde se forman como personas libres y solidarias".

Las clases para el nivel inicial comenzarán el 9 de marzo. Para el nivel superior, en tanto, las actividades empezarán el 11.