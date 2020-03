Histórica conquista salteña del monte Pissis

Otro sueño hecho realidad. Mariela del Valle Flores, Valeria Heindi y María del Valle Lepau lograron ser el primer grupo exclusivamente de mujeres salteñas en conquistar la cumbre monte Pissis.

Experiencia, valentía y ganas de derrumbar las barreras de las principales cumbres fueron el incentivo para que estos “ángeles de Charly” se elevaran hasta lo más alto de la cumbre, dejaran su estrella y, además, colocaran las banderas de la donación de sangre y médula ósea, una insignia de muchos montañistas.

El monte Pissis es un estratovolcán inactivo situado sobre un ramal de la cordillera de los Andes dentro de la región del altiplano puneño de la Argentina, ubicado entre las provincias de La Rioja y Catamarca.

Su altura es de 6.795 sobre el nivel del mar, aunque el GPS satelital llegó a marcar 6.813 msnm.

Pero lo cierto es que si bien solo Mariela y Valeria lograron llegar a la cima de Pissis, la tercera montaña más alta de América, y el segundo volcán más alto del mundo después del Ojos del Salado, de 6.893 metros, María del Valle quedó muy cerca y logró ser el respaldo ideal para esta odisea.

“María del Valle nos acompañó a hacer el trabajo de aclimatación. Hicimos noche en el campamento base, después subimos hasta el campamento 2 y tuvo que quedarse porque no se sentía bien (5.850 metros)”, recordó Valeria.

“La expedición comenzó el 22 de febrero y finalizó el 28”, resalta Valeria, una guía de turismo de aventura de montaña y especializada en gastronomía que vive hace cuatro años en San Pedro de Atacama, Chile, pero que regularmente visita a su familia en Salta.

Pero, cómo nació la idea. Simple, unieron pasión y estrategia para conseguir el sueño. “María del Valle es médica emergentóloga y Mariela, como todos saben, una reconocida montañista”, comentó.

“Nos conocimos hace un año y medio y el año pasado, para esta misma época, hicimos el primer intento a la cumbre del Pissis, pero las inclemencias del tiempo nos hicieron quedar en el campamento alto. En esa oportunidad nos agarró un fuerte temporal de viento y nieve y hasta nos perdimos”, recordó.

“Pero para este año nos preparamos mejor y hicimos cumbre con Mariela el 27, a las 13.45 horas”, comentó.

De todos modos, bien no la pasaron las chicas. “Fue muy duro, comenzamos a subir a las 2.40 de la mañana y tuvimos vientos de 50 kilómetros por hora y temperatura de 20 grados bajo cero”, se sinceró mientras le corría un escalofrío por la piel.

“Una vez que hicimos cumbre estuvimos media hora en el lugar y comenzamos con el descenso. Esa parte también fue dura. Nos alcanzó una tormenta en el camino y casi todo el trayecto fue nieve”, resaltó. Pero esto no queda allí y van por más. “Nuestro próximo objetivo es trepar el Ojos del Salado. Calculamos que lo realizaremos la primera semana de abril”, aseguró Valeria.

Claro que el objetivo principal es concretar las 10 cumbres más altas de Sudamérica, todas de más de 6.300 msnm, que también incluye el cerro el Bonete, de 5.945 msnm.

“Yo tengo dos de estas cumbres, mientras que Mariela llegó a 6. De todos modos también tenemos previsto hacer escaladas técnicas en julio, en Perú, como parte del entrenamiento”, insistió.

El Pissis fue todo un éxito, que dejó al montañismo femenino salteño en la cima del mundo.

Cabe destacar que si bien en esta oportunidad lo relevante es que fueron un grupo de salteñas en conquistar la cima de ese monte nevado, ya en 1999 hubo otro grupo de mujeres que lo hicieron: ellas fueron Mirta Sarmiento, Adriana Domínguez, Constanza Cerruti y Nancy Silvertrini.