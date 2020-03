Caruso Lombardi se defendió tras los dichos del presidente Fernández

Ricardo Caruso Lombardi defendió su trabajo como entrenador de Argentinos Juniors luego de los dichos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien dijo que su equipo tenía un "juego especulativo".

A través de una serie de mensajes vía Twitter, el actual DT de Belgrano de Córdoba le respondió al presidente de la Nación por sus críticas al juego que implementó en sus etapas como entrenador del "bicho".

"Señor presidente me encanta como va llevando este tema del coronavirus, lo aplaudo. Pero le aclaro que se confunde con lo que declara. El equipo que usted dice, lo armé yo y me fui en la 6ta fecha, las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso", explicó el carismático entrenador. Y luego agregó que esas dos veces que condujo al club de La Paternal logró "salvarlo" y que ahí no lo escuchó "decir que jugaba mal".

"El equipo que a usted le gustaba fue otro campeonato, con jugadores que la rompieron y los llevé yo. Me gustaría que valore mi trabajo como yo lo hago con el suyo. Un abrazo", cerró Caruso Lombardi.

El entrenador, de 58 años, tuvo dos ciclos en Argentinos Juniors. El primero fue en las temporadas 2006/7 y parte de la 2007/08 y luego retornó en 2012/13 y 2013/14.