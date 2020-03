En La Vertiente Chica piden bolsones y atención médica

Hubo cierta esperanza en el norte, donde reina el hambre entre las comunidades originarias del Chaco salteño, luego de conocer las declaraciones del ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, quien dijo que "la desnutrición no es un problema que el Gobierno de la Provincia dejó al margen", sino que aplica acciones para "el bienestar de las familias más vulnerables".

Y señaló, además, que el gobernador Gustavo Sáenz solicitó mayor control de los agentes sanitarios en las comunidades originarias. "Vamos a fortalecer la presencia de los agentes sanitarios en la zona. El control debería haber sido mucho más estricto y no lo ha sido. Como consecuencia no hubo seguimiento y esto fue lo que ocasionó, seguramente, la falta de atención a los niños", dijo el ministro en referencia a la muerte de tres niños la semana pasada, dos de los cuales eran hermanos.

El cacique de la comunidad de La Vertiente Chica, ubicada 50 kilómetros al sur de Santa Victoria Este, Eliberto Frías, denunció: "Los agentes sanitarios ya no me acuerdo qué mes han venido por acá a revisar, y hace poco han vuelto pero sin leche y no revisan nada, escriben nomás. Capaz que no hay sanitarios para nosotros, por eso casi no vienen nunca".

Sobre los bolsones alimentarios, Frias aseguró: "Nada de bolsones para nosotros, estamos esperando y no llegan, pasan de largo por acá. Lo triste es que no hay para comer y por eso se nos mueren los chicos".

En un video que enviaron a El Tribuno para hacer conocer su situación, una mujer dijo que su bebé de menos de un año no tiene ni una vacuna, por lo que se hace muy cuestionable el trabajo de los agentes sanitarios en una zona tan crítica, donde la atención primaria de la salud es la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte.

"Cuando la semana pasada hubo que lamentar tres muertes de niños wichis, dos de La Vertiente Chica, el cacique Frías denunció que no fueron los médicos a ver el cuerpo del niño que pereció en su vivienda, fue solo la señora Susana Ávila y un sanitario. Ella dio aviso a los médicos de Victoria y aunque la vieron a la hermanita de este chico fallecido que estaba muy mal, no la trasladaron ese día al hospital, sino que la llevaron a pedido mío al día siguiente; está muy mal lo que están haciendo, no tienen alerta sobre los chicos, eso es muy peligroso", dijo Pedro Lozano, dirigente wichi y secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Victoria Este.

Lozano agregó: "Y, por favor, que no mientan que los padres de estos niños no querían que los médicos los vean a los chicos, ellos estaban desesperados por que mejoren, pero están a 50 kilómetros del hospital y no tienen medios ni para comer. Por eso es tan importante la función del agente sanitario, y como no la cumplen, más fácil es culpar a los padres".

Reparto de alimentos

Con respecto al reparto de bolsones alimentarios en el área de la emergencia sociosanitaria, se supo que hoy saldrá una nueva comisión para el abordaje sociosanitario a la población de los departamentos declarados en emergencia sanitaria. Desarrollo Social continúa así con la entrega de los módulos alimentarios para las familias que no pudieron acceder a la tarjeta Alimentar por cuestiones de conectividad.

Del martes al sábado, dos equipos compuestos por agentes territoriales, acompañantes educativos de la secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia y enfermeros del Ministerio de Salud Pública se encargarán de la distribución de los módulos alimentarios y del control de salud de la población de Alto La Sierra y El Desemboque, Salvador Mazza, Urundel, Colonia Santa Rosa, y completarán el circuito de los parajes de Embarcación y Rivadavia Banda Norte.

Cabe destacar que los equipos que trabajan en territorio extreman las medidas de higiene y seguridad por el COVID-19 que han sugerido las autoridades del Ministerio de Salud de Nación y el Comité Operativo de Emergencia que instruyó el Gobierno provincial.

El titular de la cartera de Políticas Sociales, Juan Carlos Villamayor, sostuvo que a pesar de la recomendación del aislamiento social preventivo obligatorio, el abordaje sociosanitario a la población vulnerable es indispensable y más aún en este momento. Por esto mismo, los equipos territoriales no interrumpieron su trabajo.