El talento de Abby le otorga una prolija y ascendente carrera artística

Abby no detiene su marcha artística y cada año que se inicia, redobla sus esfuerzos y esperanzas. En 2015, la metanense grabó su primer trabajo discográfico titulado “¿Quién será el autor?”, y hace unas semanas compartió el anticipo de lo que será su segundo álbum. Las canciones: “Sigo en pie”, “Posible” y “La loca de la casa”, son las que están circulando en las radios argentinas y cuentan, además, con un videoclip que se puede ver en las redes sociales.

“Desde mi niñez, sentí el impulso por la música, lo que me llevó a estudiar piano, guitarra y además, incursionar en otras corrientes artísticas que, con el paso de los años, me sirvieron para desarrollar otras facetas, además del canto”, aseguró la cantante.

Su formación teatral la convirtió, además, en una gran actriz, y le abrió puertas en la televisión local y nacional. Pero su arte trascendió a tal punto que una productora alemana utilizó una de sus canciones para musicalizar un documental para la televisión germana. La productora alemana Hamburgo eligió una canción de su autoría para musicalizar el documental Mein Argentinien - Die Ewige Krise. Fue finalista de EL Gran Show, programa conducido por Teto Medina, en Canal 9 de Salta. Desde el 2016 y hasta el principios del 2019 fue parte de la obra musical “Tina, el rumor de una Nación‘”, como actriz y figura principal.

Abby es el nombre artístico de Abigail Gacioppo, cantante, compositora y estudiante de Psicología, de 26 años, nacida el 19 de marzo de 1993, en la ciudad de San José de Metán.

“Durante el 2019; recorrí varias provincias argentinas y recientemente presenté, en Buenos Aires, un videoclip que relata la conmovedora historia de Jean Maggi, un hombre que, a pesar de padecer poliomielitis, no se quedó estancado en su sueño de realizar diversas travesías que incluyeron desde recorridas por las rutas argentinas hasta la escalada de montañas y cruces de ríos. La canción se llama “Posible” y ha recorrido las redes sociales, y fue tomada especialmente por las instituciones que trabajan con discapacitados con motivo del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre. Actualmente, mi agenda la reparto entre mi carrera artística, que me está llevando por distintas latitudes en nuestro país, y mi Pyme en la ciudad de San Miguel de Tucumán”, agregó la metanense.

Su estilo musical, vinculado al pop latino, le permite abrirse y compartir con los diferentes géneros. Por eso no es extraño que haya participado de grandes fiestas folclóricas, como la Fiesta Chayera, del riojano Sergio Galleguillo, donde compartió escenario con Soledad Patorutti, Los Carabajal, Los Tekis, entre otros.

El proximo single que saldrá en breve es Arcoiris, que actualmente se encuentra en etapa de producción. Una canción inspirada en una historia de vida.

“Estoy diagramando un espacio para poder llevar mi mensaje musical a la capital salteña, es la gente que me brindó los primeros aplausos”, sentenció finalmente Abby Gacioppo.