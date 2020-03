“La Sinfónica es de la Provincia, por eso esperamos poder llegar a todos”

Mañana a las 21.30, la Orquesta Sinfónica de la Provincia ofrecerá su concierto de apertura, en forma gratuita, en el Teatro Provincial. Desde hace varias semanas los músicos, bajo la dirección del maestro Noam Zur, ensayan el programa que llevarán adelante durante el mes de marzo. En diálogo con El Tribuno, Zur adelantó los nombres de algunas de la piezas que se podrán disfrutar no solo en el Teatro Provincial, sino también en otros espacios artísticos de la provincia.

¿Cómo será la presentación de la Orquesta?

La idea era empezar el año con una pieza muy conocida y convocante. Así se eligió la Sinfonía Nº 6 de Tchaikovsky. No se hace desde hace cinco años y es una obra que cualquier director debe programar, al menos una vez en su gestión. Tchaikovsky tiene obras muy importantes, pero la 6ta. Sinfonía es otro nivel, otra profundidad. Tener la posibilidad de trabajarla es un regalo. Pusimos también una pequeña obertura. Así tenemos lo liviano y lo profundo.

¿Cómo se preparan las actividades de la Orquesta?

Este año es el Festival 150 años de Beethoven. A lo largo del año vamos hacer todo un año de trabajo con Beethoven y así será también en todo el mundo. El próximo 13 de marzo se ofrecerá el concierto de la 1ª Sinfonía, y así se presentarán las nueve en orden. En el marco del Día de la Mujer, pero en la presentación del viernes 13 se ofrecerá la Sinfonía Gaélica de Emy Beach, una compositora norteamericana, que por lo que pudimos averiguar es un estreno en la Argentina. Nunca se hizo. Es una obra que tiene más de 100 años, es una música muy romántica, muy parecida a una mezcla de los escritores europeos del Siglo XIX, un poco parecido a la música norteamericana, con algunos elementos de la música nacional rusa. Es una música que nunca dirigí así que es un desarrollo artístico. En cuanto al armado de la agenda en el interior, desde las carteras de Cultura de los municipios se comunican con la Secretaría y se van armando las presentaciones, con tiempo, a lo largo del año. La Sinfónica es de la provincia y no de la ciudad de Salta, así que queremos llegar a todas los puntos de la provincia. Igualmente hay que tener en cuenta que la Orquesta no puede llegar a algunos lugares por la cantidad de músicos que son y esto depende también del repertorio. Si es la Orquesta de Cámara se trata de 50 músicos, y cuando está completa somos 100.

¿Cuáles son las limitaciones por las que no se pueden hacer muestras al aire libre?

Hay que destacar que no se trata de que los músicos no quieran salir. Hay tres factores, el primero es el espacio físico que deben incluir el armado de una escenario que debe ser grande. Los instrumentos no pueden ser expuestos a la arena o el polvo. En tercer lugar, el espacio acústico. Hay que tener en cuenta que en algunos lugares un músico no puede escuchar a su compañero que está a tres metros, y esto no sirve, porque no se puede presentar una propuesta atractiva artísticamente que el público merece. Y el tercer punto es el climático, que si un instrumento se expone a menos de 20 grados se puede dañar. Los instrumentos son propios de los músicos. Los baratos tienen un costo de 25 mil dólares. Poner eso el peligro de luego no poder tocar todo el año; no vale el riesgo. Las funciones afuera del teatro se complicaron por estas cuestiones que son de base económica. Cuando empecé mi gestión la idea era hacer muestras al aire libre con artistas invitados y en ese momento se podía gastar solo $500 mil. Eso fue hace dos años. Y sabiendo cómo fueron las cosas y qué parte del presupuesto anual tenemos que invertir, se debe cuidar el dinero.

El año pasado los músicos reclamaron la necesidad de ser parte de la planta permanente de la Orquesta, ¿cómo se resolverá esto?

La gente de Salta conoce mi opinión. Los músicos saben que tienen mi apoyo en su reclamo, porque considero que es la forma de garantizar la excelencia del artista. Igual la decisión está en otras manos.

Detalle del programa

La Orquesta Sinfónica tendrá conciertos todos los viernes de marzo. Este viernes será en el Teatro Provincial, igual que el 13. El 20 de marzo los músicos realizarán una presentación en el interior de la provincia y el 27 nuevamente en la ciudad de Salta. Para el concierto de inauguración de la temporada, la Orquesta -que este año celebrará el 20º aniversario de su creación- interpretará: Danza Bacanal de Samsón y Dalila, de Camile Saint-Saëns; y la Sinfonía Nº 6 “Patética”, de Tchaikovsky.

Bacanal de “Samsón y Dalila”, de Camille Saint-Saëns, es una ópera en tres actos, basada en un episodio del Antiguo Testamento.

La Sinfonía Nº 6 en si menor “Patética”, de Piotr Illich Tchaikovsky. Acerca de ella, Tchaikovsky escribió: “La quiero como no he querido nunca a ninguna de mis partituras. No exagero, toda mi alma está en esta sinfonía”.