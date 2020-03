Desábato: “Si tengo que poner a un amigo en el banco y no entiende, no es mi amigo”

Leandro Desábato fue presentado hoy como flamante entrenador de Estudiantes de La Plata tras la salida de Gabriel Milito y dejó en claro las distancias que intentará marcar con un plantel en el que cuenta con muchos excompañeros.

“Soy frontal y así lo fui siempre. Acá lo más importante es Estudiantes. Si tengo que poner a un amigo mío en el banco y no me entiende, quiere decir que no es mi amigo”, afirmó luego de dirigir su segunda práctica en el Pincha.

En conferencia de prensa, secundado por el presidente Juan Sebastián Verón y el secretario técnico Agustín Alayes, Desábato aseguró que buscará ‘ser lo más simple posible y convencer a los chicos de lo que quiero dentro de la cancha”.

“Voy a buscar adaptarme yo a los jugadores que tengo. Si yo considero que un jugador le va a hacer bien al equipo no voy a pensar en su edad‘, agregó sobre la elección de los futbolistas.

Lo que precipitó la salida de Gabriel Milito como entrenador fue la dura derrota por penales frente a Deportivo Laferrere, de Primera C, que lo eliminó en 32avos de la Copa Argentina.

“Yo también fui jugador y tuve derrotas duras. Hoy hay un gran cansancio mental y es normal. Lo importante es ir recuperándolos que no será de un día para otro. Hoy hay un plantel competitivo que no está pasando por su mejor momento”, sostuvo.

Por último, sobre su deseo al frente del equipo, aclaró: “Tenemos que recuperar a los jugadores, si logramos un equipo que contagie, vamos a tener resultados. Hay que dar pasos cortos y seguros, no mirar tan arriba”.

Estudiantes enfrentará a Racing el próximo lunes en La Plata, en el último partido oficial de la Superliga, donde mantiene la esperanza de clasificarse a las copas internacionales.

Actualmente está con 30 puntos, en el puesto 13, a tres unidades de la zona que clasificará a la Copa Sudamericana 2021.