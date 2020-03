Barbijos y vitaminas: cómo deben usarse frente al coronavirus

Las noticias de la presencia del coronavirus comenzaron a circular el 1 de diciembre de 2019. En 90 días el virus que apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China central, llegó a la Argentina desde Italia. En horas, se tuvo casos sospechosos en varias provincias. Las farmacias comenzaron a tener más clientes reclamando los barbijos, complejos multivitamínicos y vitamina C. Pero, ¿quiénes deben usar barbijo?, ¿en qué situación? y ¿cómo debe ser la toma de vitaminas?

En diálogo con El Tribuno, el doctor Bernardo Biella destacó que el cuadro del coronavirus en realidad es similar al de la gripe que tiene un menor poder de contagio y menos mortalidad. Solo para dar algunos ejemplos, el doctor recordó que el sarampión contagia a 16 personas promedio y una persona con coronavirus tiene un promedio de 3 personas. En cuanto a la mortalidad, el coronavirus tienen un número de casos tres veces menor que la gripe A y dos casos menos que la influenza o gripe común.

“En cuanto a la forma de contagio, el coronavirus ingresa al tomar contacto con la mucosa del ser humano, y no atraviesa la piel sana”, explicó el doctor.

Para ser más específicos, el ingreso del virus se concreta por las fosas nasales y a través de los ojos. “Estudios confirman que el ingreso se da en un 60% por la boca y en un 40% a través de los ojos, por lo que si la persona no está infectada, y usa barbijo, el virus puede ingresar por los ojos”, alertó Biella que además recordó que el barbijo está recomendado para las personas que tienen los síntomas y que tiene una efectividad en su función de 15 a 20 minutos, como máximo. “La persona que tiene los síntomas y usa el barbijo, lo hace para que en ese período de tiempo no contagie a quienes están en contacto, por ejemplo, en la sala de espera del consultorio”, agregó.

Entre las cifras a tener en cuenta, Biella recordó que el virus de las enfermedades respiratorias se expanden a 1,80 cm cuando la persona tose, y a 3 metros cuando estornuda y sale de las fosas respiratorias a 300 km/h.

En el caso de esta nueva enfermedad, el virus tiene una vida de entre 30 y 40 horas y muere cuando es sometido a muy bajas temperaturas o cuando se supera los 40 grados de calor, es por eso que requiere del ser humano para poder vivir y replicarse.

Vitaminas versus vacunas

Ante el temor de contagiarse una enfermedad respiratoria, la población toma algunos recaudos que pueden ser equivocados. Por el camino de la automedicación con el consumo sin indicación profesional de vitaminas. El doctor Bernardo Biella recordó que las vitaminas son antioxidantes. Esto indica que son antienvejecedores celulares. “La mayoría cumplen su función, se procesan y se eliminan por la orina si no son requeridos por el organismo”, explicó.

En un detalle más minucioso se puede advertir que las vitaminas se encargan de mejorar las defensas a través de un rejuvenecimiento celular, haciendo que estas trabajen mejor. “Una persona que consume a diario 500 gramos de frutas y verduras crudas de los 5 colores: blanco, naranja, amarillo, verde y bordó o rojo, ingiere la cantidad necesaria de antioxidantes para mantener su estado de salud en las mejores condiciones”, detalló y agregó que por esta razón las vitaminas no son sugeridas para prevenir una gripe o el coronavirus, además de estar comprobado científicamente que la vitamina C, por ejemplo, no reduce los resfríos y casos de gripe.

El camino correcto para evitar la propagación de las enfermedades respiratorias y sus complicaciones siguen siendo las vacunas.

Si bien en el caso del coronavirus todavía no existen estos anticuerpos, si se sabe que se debe evitar la complicación de esta enfermedad con otras dolencias, como por ejemplo el sarampión que también está circulando en el país y cuya vacuna se coloca en forma gratuita en los centros de atención primaria de la salud.

Según el estudio epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde octubre de 2019 se sabe que en el cono sur circularán las gripes H1N1, H3N2 e influenza B, por lo que las vacunas contra estas enfermedades ya están elaboradas en función de los virus circulantes en el otoño e invierno que se aproximan.

“Las vacunas para las personas en edad de riesgo, inmunodeprimidos y embarazadas ya se deberían estar inoculando”, agregó Biella.

En una recorrida por las farmacias de la ciudad de Salta se pudo confirmar que todavía no se encuentra disponible la vacuna trivalente con los virus estacionales.

En algunos de estos comercios se ofrece la vacuna antigripal con dos cepas, que en la mayoría de las obras sociales cuenta con cobertura.

En el caso de las personas de tercera edad, la obra social de los jubilados aún no comenzó con la vacunación contra la gripe. Hay que recordar que esta vacuna se recomienda a los menores de 2 años, a los mayores de 65, a las personas inmunodeprimidas con afecciones como diabetes, HIV y sobrepeso, sin olvidar a las embarazadas.



Evitar las complicaciones

El doctor destacó que es positivo que el coronavirus se presente en el país en esta época del año y no durante el invierno, cuando ya se tendrá personas afectadas con las enfermedades respiratorias de la época lo que podría llegar a complicar la salud generando cuadros de insuficiencia respiratoria graves.

Lo mismo ocurre con el programa de vacunación oficial. Lo recomendado es tener en calendario completo para evitar el desarrollo de dos enfermedades combinadas o más, como puede ocurrir con el sarampión que volvió a circular en el país.

Entre las medidas de prevención que se deben tomar, el lavado de manos es fundamental, más aún cuando se está por ingerir alimentos. Lo recomendado es lavarse con jabón neutro (blanco) durante 20 segundos, las veces que sea necesario.

“Cuando se vuelve a casa del centro, cuando se estuvo en el colectivo, cuando vuelvo del cine. Lo mejor es lavarse las manos y si no se puede, recién proceder al uso del alcohol”, agregó Biella.

Sobre el uso del alcohol, el doctor destacó que lo mejor es siempre lavarse las manos pero si no se dispone de los medios para poder hacerlo, la aplicación deben ser siempre antes de consumir algo y no en todo momento.