Derechos de las mujeres: “Romper la barrera del ocultamiento”

Por Mirta Lapad, asesora General de Incapaces

Poco a poco las mujeres están avanzando y creciendo en espacios de trascendente responsabilidad social que antes estaban destinados solamente a los varones.

Hemos incrementado en forma importante nuestra participación en la toma de decisiones mediante la creciente intervención en las máximas posiciones profesionales y laborales, a nivel nacional y regional.

Es de destacar como algo positivo en nuestra provincia la integración de la Corte de Justicia con dos mujeres más.

Desde la experiencia que estos años me han dado, debo reconocer que el ocupar estos espacios nos demanda un mayor esfuerzo porque estamos expuestas a demostrar que podemos hacerlo y, de hecho, es posible. La capacidad y el talento son independientes del género.

Entre todos, mujeres y hombres, encontrando el equilibrio desde el respeto y trabajando juntos como un verdadero equipo, tomando a la igualdad como nuestro norte, sumaremos a una sociedad justa e inclusiva, no solamente para nuestra generación, sino para las generaciones que nos sucedan.

A pesar de los logros obtenidos hasta aquí, y como contraste de esta realidad por la que muchas mujeres lucharon a través de la historia, lamentablemente todavía hay miles de niñas, jóvenes, madres y ancianas que experimentan la violencia y la desigualdad de derechos.

Derechos y oportunidades

La mujer, como persona humana no es más ni menos que el hombre. Ambos debemos tener iguales derechos y, consecuentemente, deberíamos tener iguales oportunidades.

Sin embargo, muchas mujeres, por múltiples razones sociales, culturales o religiosas, han sido y siguen siendo víctimas de diversas y repudiables discriminaciones.

De esto también debemos hablar, porque solo conociendo este problema podemos trabajar de una manera eficaz para cambiar la realidad que vivimos.

El trabajo es mucho y es arduo, pero no podemos ni debemos dejar de esforzarnos frente a esta situación que a todos nos duele.

Cada uno de estos casos son absolutamente repudiables y no podemos olvidar, sobre todo quienes tenemos responsabilidades de gestión, que detrás de cada estadística hay una víctima y seguramente una niña, niño o adolescente, una familia fragmentada; y contra esto todos debemos trabajar, cada uno desde el lugar que le toca.

No podemos quedarnos solo en la noticia o en el lamento frente a estos hechos, debemos redoblar los esfuerzos por y para desterrar todo tipo de violencia, para que ninguna mujer, ninguna niña, niño o adolescente forme parte de esas estadísticas que duelen.

Es una obligación que todos debemos compartir, la de trabajar, cada uno desde el rol que le toca cumplir, para romper la barrera del ocultamiento de la violencia y la discriminación.

Debemos estar a la altura de las circunstancias. Estos derechos que hemos conseguido a través de los años, y de la lucha de muchas mujeres, debemos honrarlos con responsabilidad y también cumpliendo con las obligaciones que estos derechos conllevan.