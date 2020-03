Caso Roswell argentino: el misterio del ovni que cayó en Joaquín V. González

Perdura hasta nuestros días en la memoria de los ufólogos argentinos y de diversas partes del mundo, el misterio de uno de los casos más resonantes sobre ovnis ocurridos en el país, bautizado por la prensa como el Caso Roswell Argentino. Lo acuñaron con ese nombre por su semejanza con el ocurrido en 1947 en Nuevo México, Estados Unidos.

La mañana del 18 de agosto de 1995, la prensa nacional reportaba la caída de una supuesta nave extraterrestre en jurisdicción del departamento de Anta.

Por aquel entonces, el piloto de aviación civil Antonio Galvagno fue testigo de una "enmarañada trama", según el mismo contó hace algunos, que impidió esclarecer el suceso. Relató que el día de la caída del objeto volador se encontraba almorzando.

Alrededor de las 13.50 se escuchó una gran explosión, que hizo vibrar a todo el pueblo de Joaquín V. González.

En una entrevista que le realizó El Tribuno, contó que la primera sensación que lo embargó fue de miedo. Creyó que se trataba de un temblor, de esos que cada tanto hacen estremecer a la provincia. Pero, para su sorpresa, después de unos minutos salió a la calle y divisó una gran columna de humo que le hizo pensar en la caída de un avión o de un meteorito. La estela blanca y espesa fue observada por decenas de vecinos.

La búsqueda

La curiosidad impulsó a Galvagno a iniciar un patrullaje por la zona, con un avión ultraliviano biplaza. Se concentró en el cuadrante donde aparentemente se había producido la colisión, conocido como Serranía Colorada. El aviador divisó allí una estela de humo que describió como "una nube de hollín, con partículas metalizadas. Ese día la búsqueda se desarrolló sin novedad. No encontré nada".

Galvagno dedicó las siguientes dos semanas a buscar indicios de lo que pudo pasar en el lugar, pero no obtuvo ningún resultado positivo. Según su relato, se reunió con un grupo de Gendarmería Nacional, quienes le prohibieron que continuara la búsqueda, le dijeron que no hiciera averiguaciones y que dejara de sobrevolar la zona.

Sin embargo el piloto, junto a un grupo de lugareños impulsados por la intriga, decidieron continuar. La noticia trascendió en los medios televisivos, gráficos y radiales de todo el país. En aquel tiempo se hizo eco en programas como el de Susana Giménez y del recordado Jorge Guinzburg. También Telenoche, Crónica y revistas como Gente, que enviaron corresponsales a la zona.

Nunca se supo por versiones oficiales lo que sucedió y solo quedó un área quemada de alrededor de 500 metros de ancho por cinco kilómetros de largo. La hipótesis del piloto anteño hace referencia a que por allí se habría deslizado la nave, sea cual fuere su origen.

"La vegetación no volvió a crecer en ese sitio y el área permaneció cerrada. Gendarmería y la Fuerza Aérea adujeron razones de seguridad nacional" aseguraba Galvagno, quien siempre creyó, al igual que muchos vecinos de Anta, que se trató de un ovni.

Sin información

Otro antecedente en Anta

El 27 de noviembre de 2009, gran parte del departamento de Anta quedó a oscuras en la madrugada, tras un corte de energía eléctrica producido a la misma hora en que decenas de testigos aseguraban haber visto un ovni sobre la ciudad de Joaquín V. González.

En la oportunidad vecinos de los barrios San Nicolás, San Cayetano, Malvinas Argentinas y del centro, entre otros, relataron de manera idéntica el suceso.

Daniel Barboza, por entonces director de Radio Uno, explicó a El Tribuno que "de acuerdo a los testimonios de la gente, la nave era gigante, tenía forma de toscano y estaba completamente iluminada".

Los vecinos aseguraron que sobrevoló por algunos segundos la zona de la usina. "Nos llamó poderosamente la atención que gente de distintos puntos de la ciudad coincidieran en la descripción. Lo más extraño es que en ese momento hubo un apagón", recortó en aquel momento.

En Estados Unidos

A nivel mundial, uno de los hechos de ovnis más resonantes de la historia de la ufología es el Caso Roswell. Se refiere al supuesto choque que, en julio de 1947, se produjo entre una nave extraterrestre en Roswell. Se han escrito novelas de ficción, se rodaron películas y elaborado informes serios sobre este tema. En 2011, la página oficial del FBI reveló, en documentos desclasificados, que uno de sus agentes "tomó nota constatando que un ciudadano anónimo afirmó haber hallado extraterrestres en el interior de platillos volantes encontrados en el suelo de Nuevo México".