Investigan el robo de una antena en Aguaray

Con distintas líneas de investigación desde la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, a cargo de Armando Cazón, manifestaron que lo ocurrido en un descampado a unos 3 kilómetros de Aguaray con una antena de alta tensión, denominada Interconectados Juana Azurduy, no condice con la realidad. Si bien el robo de la antena -parte superior de la estructura- existió y se está en la búsqueda de al menos siete sospechosos, lo denunciado no tiene nada que ver con lo ocurrido ciertamente.

Se trata de una estructura perteneciente a la empresa ESE&CC que tiene a su cargo el montaje de la nueva línea Interconectados Juana Azurduy, que proviene de Bolivia y que debería abastecer de energía eléctrica del vecino país al sistema local. En representación de la empresa, Claudio Rojas fue quien denunció el hecho el lunes 24 de febrero, el hombre señaló que los presuntos ladrones estuvieron de 15 a 19 en el lugar y que se demoraron unas 4 horas.

"Soy personal de la empresa, pasamos adentro", fue la frase que uno de los ocupantes de la camioneta Toyota le dijo al puestero, dueño del predio donde se encuentra la torre. "Es importante saber que cuando un fiscal de la Provincia o de la Nación investiga lo primero que tiene que hacer es observar la realidad de los hechos", le dijo Armando Cazón a El Tribuno y agregó: "La denuncia no condice con la realidad, el dueño sostuvo que fue por la noche y estuvieron entre 30 y 40 minutos".

El fiscal norteño contó que "el dueño del lugar manifestó que esa noche abrió el portón porque le dijeron que eran de la empresa, o sea lo engañaron. Que en determinado momento siente ruidos y se acercó a ver y observó que estas personas se estaban riendo".

"También se habló que se llevaron una torre entera y es mendaz. Me parece demasiado dar una sensación de inseguridad como que las fuerzas de seguridad en el norte no existieran por un hecho aislado de una torre que no funciona, ubicada en el campo sin ningún tipo de protección. Y si bien se investiga un robo, quiero aclarar que no hay una zona liberada, aquí aprovecharon para hacer un paralelo y señalar que si se roban una torre de ese tipo qué se puede esperar después de eso. Es tendencioso y no podemos generalizar y crear un problema donde no existe. Los problemas, en todo caso, existen pero en todas partes", dijo Cazón.