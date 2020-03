Uber: Cada vez más socios conductores

Más allá de los beneficios que la app les da a sus usuarios para realizar viajes de forma segura, a un precio accesible, también la plataforma se ha convertido en una salida laboral para aquellas personas que no tienen trabajo, y también para aquellas que busquen generar un ingreso extra.

Si bien los requisitos para incorporarse a Uber son distintos en Buenos Aires y Mendoza, porque tienen una regulación diferente, la plataforma mantiene el ingreso fácil a los conductores para que se sumen.

Con ser monotributista, tener licencia y brindar sus datos personales y del vehículo, una persona ya estaría en condiciones de poder comenzar a trabajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde un conductor haciendo una base de 8 horas gana alrededor de $3.000 por día.

La flexibilidad horaria es otro de los puntos fuertes, ya que depende del chofer cuánto tiempo va a dedicar a manejar y cuántos días a la semana.

La aplicación les permite a los conductores aprovechar su tiempo al máximo, rompiendo el modelo del 3x1 del remís (dos viajes vacíos de ida y vuelta a la base y uno solo con pasajeros). O la dificultad de encontrar pasajeros en la calle siendo taxi. Con Uber los conductores pueden "enganchar" viajes uno tras otro dependiendo la ubicación y la demanda que haya en la zona, a tal punto que el conductor puede aceptar un segundo viaje en el transcurso que termina el primero. En este sistema no hay relación laboral, sino una prestación de servicios. El conductor le factura al pasajero y no la empresa. La plataforma solo actúa de intermediario. La empresa también cuenta con un sistema que sirve para poner en contacto a personas que quieren manejar pero no tienen auto, con dueños de vehículos.