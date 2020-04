"Los bancos le están dando la espalda a las pymes salteñas"

"Los bancos le están dando la espalda a las pymes", pronunció Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Entre los empresarios salteños crece el malestar porque la mayoría no accedió al crédito bancario para poder pagar los sueldos. A otros tampoco le cierra y reclaman uno a tasa cero. En medio de la crisis por el coronavirus, el BCRA ordenó que haya líneas con una tasa del 24%, pero son muchas las trabas.

"Lo que más bronca nos da es que el Presidente (Alberto Fernández) dispuso que los bancos presten fondos a las pymes para pagar las nóminas salariales y pocos accedieron. Los bancos no quieren correr ningún riesgo", manifestó Betzel ayer en una entrevista con Radio Salta.

En Salta, apenas un 10% de los comercios accedió al préstamo. El Tribuno publicó ayer un duro informe de esa cámara, con la participación de 600 empresas. Solo el 14% de los empresarios pudo pagar los salarios este mes; el 41% no lo hizo y el 45% liquidó una parte a los trabajadores.

El aislamiento social que rige desde el 20 de marzo generó un parate en el 70% de esas empresas. Solo pueden hacer algunas operaciones las que están exceptuadas, pero tuvieron abruptas caídas en las ventas.

"Hay gente que no está pagando los sueldos", lamentó Betzel, y sostuvo que siempre los salarios son la última variable de ajuste. Admitió que se dan acuerdos, en algunos comercios, de reducción de haberes. "La realidad supera a la ley", señaló.

Los empresarios están preocupados no solo por este mes, sino por abril, ya que la cuarentena se extenderá por lo menos hasta el 23 de este mes o hasta mayo. Esa preocupación crece cuando gestionan los préstamos en las entidades bancarias y quedan sin nada o, peor, ni siquiera pueden endeudarse.

"Entre los inconvenientes principales con que se encontraron a la hora de acceder a las líneas bancarias, tenemos: a) un 31% de los comercios manifiesta que no se las ofrecieron o no pudieron contactar al banco; b) un 19% no se encuentra en condiciones de asumir un crédito a ninguna tasa y otro 13% ni a la tasa propuesta", expone el informe de la Cámara de Comercio. "Creemos que los bancos no estuvieron a la altura", enfatizó Betzel.

"El primer obstáculo es lo poco atractivo de una oferta con tasa del 24% ante una actividad improductiva. Es casi irresponsable tomar un pasivo del 24% para pagar otro pasivo, que es el sueldo durante un tiempo sin actividad. Como herramienta no resulta", afirmó Adrián Mangini, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán. Sostuvo que debe haber líneas a tasa cero.

"Todos tenemos que hacer un aporte, nadie puede pretender que un parate no nos afecte. Hablo del sector financiero, empresario y político. Eso no le podemos pedir a la gente que está viviendo al límite, por debajo de las posibilidades mínimas. Entonces el empresariado está haciendo ese aporte, manteniendo todo sin producción, así le pedimos a los bancos que no tengan pretensiones en esta época", agregó Mangini.

En el interior de Salta, el 91% de los locales no tuvo acceso a la línea de crédito. "Entre los principales inconvenientes con que se encontraron aparecieron: a) un 30% expresa que no se los ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco; b) Un 28% no se encuentra en condiciones de tomar un crédito a ninguna tasa y un 14% tampoco a la tasa propuesta".