Agüero envió un mensaje de apoyo a todo Tucumán

El delantero de Manchester City, de Inglaterra y el seleccionado argentino, Sergio Agüero, le envió un mensaje de apoyo a todo Tucumán, la tierra natal de su padre Leonel Del Castillo, al que le prometió que terminará su carrera en el San Martín local.

El actual goleador internacional histórico de la Premier League le envió un caluroso saludo vía Twitter a los tucumanos a propósito de la pandemia de coronavirus, que replicó el diario local La Gaceta con un video que publicó justamente el presidente de San Martín, el equipo con mejor puntaje en la temporada de la Primera Nacional, Daniel Galina.

“Hola Tucumán. Bueno, quería mandarles un mensaje y decirles que se cuiden, que cuiden a sus familias, a sus seres queridos”, comenzó diciendo el Kun.

“Y bueno, sobre todo, quédense en casa”, pidió finalmente Agüero en el video que Galina subió a su cuenta de Twitter.

El contexto en el que el ex delantero de Independiente y Atlético Madrid envió este mensaje tiene que ver con el hecho de que Agüero nació en el barrio porteño de Flores pero bien podría ser tucumano, ya que vivió en esa provincia desde muy pequeño.

De hecho, a los dos años su padre, que era enganche precisamente en San Martín, lo dejaba sentado en el banco de los suplentes mientras él jugaba. Sergio ya era la mascota del equipo y empezaba a vivir el fútbol desde adentro.

Después la familia comenzó con su derrotero en busca de un destino mejor en Buenos Aires, viviendo sucesivamente en González Catán, Florencio Varela y en el barrio Los Eucaliptus, de Quilmes.

En este último lugar fue que Leonel Del Castillo (el Kun lleva el apellido de su madre) dirigía a su hijo en el equipo de baby fútbol de Loma Alegre, donde un día lo sacó de la cancha porque el pibe se había rebelado después de algunas indicaciones que recibió de su progenitor, aunque minutos más tarde lo tuvo que devolver al potrero para ganar un partido que se había complicado.

Eran tardes de fútbol en canchas polvorientas donde el Kun marcaba nueve o 10 goles con asiduidad y despertaba una incipiente admiración de quienes lo conocían y veían cada fin de semana.

Hace poco el propio padre de Agüero reveló un detalle desconocido de su hijo: “Sergio se levanta a las tres de la mañana en Manchester para ver por internet los partidos de San Martín. Él me prometió que algún día se pondrá la camiseta albirroja del club, y no será en su ocaso deportivo”, advirtió. Mientras tanto, otra casaca roja con vivos blancos, la de Independiente, también lo espera.