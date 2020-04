Músicos y bailarines recogen aplausos en las redes sociales

Sonríen con el aplauso. Viven cada nota y cada movimiento, desde lo más profundo. Los miembros del Ballet de la Provincia y de la Orquesta Sinfónica llevan años de formación dentro de la música y las danzas. Sus primeros pasos llevando las zapatillas de baile o el instrumento que más les gustó es parte sus vidas desde los 6 o 7 años. Hoy adultos, acostumbrados a las muestras y espectáculos, se ven desconcertados y buscando una nueva forma de mostrar lo que saben hacer y que el público deleita. Desde el inicio de la cuarentena para prevenir una ola de contagios de COVID-19, las presentaciones de los Ballet, tanto Folclórico como Provincial se vieron suspendidos. Las presentaciones de la Orquesta también y sus miembros, desde casa, siguen con los entrenamientos, las prácticas y buscando la forma de llegar a quienes los conocen y a aquellos que disfrutan de sus muestras.

Foto: Javier Corbalán

Desde la Secretaría de Cultura se está trabajando con lineamientos claves para el Instituto de Música y Danza en la gestión de trabajar en equipo, articulando con los diferentes directores de cada cuerpo estable. Los seis organismos dependientes del IMD se encuentran ejecutando tareas asignadas desde la dirección del organismo, y de manera transversal con contenidos compartidos. Fue así como el Departamento de Música de Cámara, a cargo de la maestra Fernanda Bruno, interpretó ‘Alfonsina y el mar‘ con abordajes interpretativos de cada uno de los bailarines del Ballet de la Provincia, desde sus casas, respetando el aislamiento obligatorio.

Este confinamiento resultó ser una oportunidad para trabajar en una dinámica hasta ahora desconocida, pero absolutamente prolífica, ya que cada integrante del cuerpo estable desde su casa hace su aporte diario que luego es plasmado en los contenidos que se ve en las redes sociales. Se continuará trabajando en proyectos conjuntos que de manera semanal toda la comunidad salteña, nacional e internacional podrá disfrutar.

Las experiencias de los músicos y los bailarines, lo que esperan para los próximos meses, está cargado de ansiedad, pero eso no frena las ganas de seguir haciendo e interpretando música. La próxima semana se ofrecerán una serie de conciertos en vivos, en distintos horarios, organizados desde el Facebook de la Orquesta Sinfónica. “Este trabajo ya tuvo una primera prueba hace 15 días. Fue con un trompetista, donde tocó algunas obras y como era un Facebook live, la gente le podía hacer preguntas, y querían saber sobre las horas de estudio y el instrumento. Contó con 800 seguidores que para nosotros es un teatro lleno”, destacó Bonilla que agregó que también se están ofreciendo charlas entre músicos y el público.

Pasada Semana Santa, la Orquesta presentará una obra completa con la participación de los 80 músicos. Cada uno de los músicos grabará su parte en la casa y la envía para que se edite y poder ofrecer un espectáculo como el que se ofrecía en la sala del Teatro Provincial.

La Orquesta Sinfónica tiene un total de 90 integrantes pero en la actualidad solo están 80, ya que hay algunos puestos que debían concursarse y quedaron en espera hasta que pase la cuarentena.

La obra que se presentará la próxima semana será el Cuarto Movimiento de la suite Peer Gynt Nro.1 de Edward Grieg, "En el Salón del Rey de la Montaña".

“Desde la segunda semana de la cuarentena empezamos a pensar distintas actividades, buscando las formas de seguir llegando al público, a través de varias plataformas. Lo primero que hicimos fueron algunos videos, grupales e individuales, que más que nada tenían que ver con el mensaje #quedateencasa. Entonces los músicos mostraron desde sus casas sus prácticas e interpretaciones”, expresó Martín Bonilla, miembro de la Orquesta Sinfónica.

Los miembros de la Orquesta tratan durante este tiempo de seguir con las prácticas pero además reforzar la idea de quedarse en casa, estudiando y trabajando.

Otro de los trabajos que siguió fue la producción de un video corto, fue una primera prueba de varios músicos tocando a la vez, se trató de la 5ta Sinfonía de Beethoven, que se compartió por distintas redes sociales y plataformas.

Sol Augeri es parte del Ballet de la Provincia, que cuenta con 44 bailarines y en diálogo con El Tribuno advierte que la llegada de la pandemia fue un terremoto para todos. “Además nuestro trabajo lleva un entrenamiento diario muy duro, pero estamos reinventándonos y adaptándonos a la realidad”, expresó la bailarina y también miembro del equipo de docentes de Ballet. Auggeri contó que una de las presentaciones de las últimas semanas se concretó en las redes junto a una interpretación de la maestra Fernanda Bruno. También se subieron videos de las presentaciones de 2019 y 2018, a la Nube Cultural.

Este año el Ballet de la Provincia esperaba presentar Baile de Graduados, para los estudiantes secundarios de Salta. Esto quedó suspendido pero se espera conocer el avance a las medidas de la cuarentena para reprogramar las presentaciones.

Antes de la llegada del COVID-19, los miembros del Ballet también había participado de las presentaciones e intervenciones que se realizaron en los museos por el Día de la Mujer.

“Se busca la forma de mantenerse en actividad”

Sol Augeri es bailarina desde hace 30 años pero es miembro de la compañía desde hace 13 años. Egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, también fue parte del Ballet del Sur de Bahía Blanca y de la Universidad de Cuyo en Mendoza. Es de Buenos Aires.

Sol Augeri

“Cada uno conoce su cuerpo y a nivel profesional ya se sabe cómo mantenerse en estado físico, para para cuando hay una situación como esta. Se trata de hacer los ejercicios en el espacio que cada uno tenga en su casa, y se busca la forma de mantenerse en actividad. En mi caso, además de estar en el Ballet, desde enero fui convocada para integrar como docente la Escuela del Ballet de la Provincia. Entonces trabajo todo el día. Hago el entrenamiento diario y como docente realizó on line el trabajo con los años superiores de la escuela”.

“La Orquesta necesita tocar y en el escenario”

Martín Bonilla forma parte de la Orquesta Sinfónica desde 2001, cuando se formó. Es de Rosario y vive la práctica de todos los días, en cuarentena sin demasiados cambios.

“Al trabajar en la Orquesta ya tenés que tener una rutina pareja, todos los días. En la Sinfónica hacemos un concierto por semana, con un repertorio nuevo en cada presentación. Eso implica que ensayamos de lunes a viernes ya demás seguir estudiando en la casa. Ese trabajo lo tenés que seguir haciendo, es como un deportista. No podés dejar de entrenar porque el cuerpo pierde el tono muscular y con esto es igual. No podés parar más de una semana, cuando te tomás vacaciones. Por otro lado, la Orquesta tenía un cronograma de lo que iba a ser la programación anual, que sufrirá modificaciones, pero que se tiene que seguir estudiando. Cuando volvamos después de la cuarentena, capaz que tengamos dos conciertos por semana. Hay que recuperar eso que no se hizo. A lo mejor en vivo y transmitir en los medios. Más allá de todo, la Orquesta necesita tocar, y todos juntos para poder escucharnos”.