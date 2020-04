El TC seguirá con los motores apagados    

A raíz de la extensión de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que, en principio, será hasta el próximo 26 de abril, fecha en la que se había previsto que regrese el Turismo Carretera (TC), crece la incertidumbre de saber si la competencia podría volver en mayo.

El reinicio de las carreras del TC iba a producirse el mencionado día, según lo había confirmado la ACTC, pero finalmente no se podrá disputar, al igual que las dos fechas que habían sido canceladas: la que debía haberse corrido el 29 de marzo en Concordia y la del 12 de abril en el circuito de Toay.

Si bien para el mes de mayo el TC tiene previsto hacer dos competencias, una el fin de semana del 10 y otra el del 31, esto aún es una incógnita debido a que el Gobierno argentino podría extender una vez más la cuarentena hasta el 20 de mayo.

Ante este panorama, los más optimistas creen que la actividad podría retomarse en el último fin de semana de mayo, pero si las mencionadas carreras no se llevan a cabo, el TC ya tendrá que recuperar cuatro fechas.

En relación con la reducción de fechas, se informó que, de acuerdo a lo que está escrito en el reglamento deportivo de la ACTC, la categoría debe completar 15 capítulos, pero puede reducirlas hasta un mínimo de 12 finales.

Si bien a todos les gustaría poder terminar el certamen en el presente calendario, no se descarta la posibilidad de que el campeonato termine en 2021 y sería por razones de fuerza mayor.

Hasta el momento se corrieron la fecha del pasado 16 de Febrero, en Viedma donde ganó Facundo Ardusso y la del 8 de marzo en la ciudad de Neuquén que se adjudicó Juan Cruz Benvenuti.

En tanto, fueron suspendidas la del 29 de marzo en Concordia y la que iba a correrse mañana en Toay mientras que ahora la incertidumbre pasa por saber si se llevarán a cabo la del próximo 10 de mayo en San Juan y la del 31 del mismo mes en Termas de Río Hondo.

Las otras fechas programadas son: 21 de junio, Concepción del Uruguay; 12 de julio, Posadas; 2 de agosto, Rafaela; 23 de agosto, San Juan; 13 de septiembre, San Luis; 4 de octubre, Paraná; 25 de octubre, San Nicolás; 8 noviembre, La Pampa y 29 de noviembre, Neuquén.

La misma suerte del Turismo Carretera le toca al TC Pista, la categoría telonera que tiene al salteño Esteban Cístola compitiendo y que regresará cuando lo haga el TC precisamente.

Segunda fecha virtual del STC 2000

El Súper TC2000 pondrá en marcha la segunda fecha de su campeonato virtual hoy, a las 20. Sin la posibilidad de salir de sus casas a partir del confinamiento obligatorio, los deportistas se la rebuscan para seguir activos con desafíos virtuales.

Después del éxito de la primera fecha del Campeonato de las Estrellas del Súper TC2000, que quedó en manos del gamer que representa a Honda, Juan Bleynat, se disputará la segunda jornada que será transmitida por TyC Sports en todas sus plataformas digitales (YouTube y TyC Sports Play).

La propuesta organizada por la categoría y realizada con su simulador oficial, el cual está creado en base a rFactor 2, volverá a contar con los máximos referentes: competirán Agustín Canapino, Leonel Pernía, Juan Manuel Silva y Facundo Ardusso, entre otros.