Un beneficio económico que apunta a los grandes

El plan de salvataje económico que lanzó el Gobierno nacional solo lo podrán disfrutar unos pocos, no todos los clubes o entidades deportivas tendrán derecho a recibir ayuda financiera. Esto significa que solo las instituciones con infraestructura, que implica tener empleados a cargo, accederán al beneficio, siempre y cuando cumplan con todos lo requisitos.

¿Qué clubes de la Liga Salteña están aptos? Prácticamente ninguno. Solo Central Norte y Gimnasia y Tiro reunirían todas las condiciones para solicitar la ayuda económica, ya que ambas instituciones deportivas tienen personal contratado. El resto de los clubes no califican.

En el caso del club de calle Vicente López y Entre Ríos, que cuenta con la mayor infraestructura de la provincia, los dirigentes deben cumplir con las 50 personas que tienen cargo.

Diferente es el caso Central Norte, porque si bien cuenta con personal administrativo, la gran mayoría del plantel profesional tiene contrato. Esto quiere decir que son empleados del club y podrían ser incluidos en la asistencia económica que otorga el Gobierno nacional.

Las buenas noticias no son tan buenas para algunos clubes, porque están fuera del sistema de salvataje y no cuentan con recursos financieros para afrontar la crisis.

Instituciones como Villa San Antonio, que estaba compitiendo en el Regional Amateur, no tienen ingresos económicos y no pueden cumplir con sus obligaciones como por ejemplo pagarle los sueldos al plantel y cuerpo técnico.

Ni hablar del resto de los clubes que se estaban preparando para jugar el torneo Anual de la Liga.

Los dirigentes de la villa, como el resto de sus pares, aguardan expectantes una ayuda del Gobierno provincial para palear la delicada situación que atraviesan.