La acción de no cooperar con la repatriación de los ciudadanos de otros países, atrapados en el territorio estadounidense, será tomada como un bloqueo a los planes que tiene Estados Unidos para proteger la salud de sus ciudadanos.

Trump amenaza con paralizar emisión de visas a países que no repatríen a sus ciudadanos

El presidente Donald Trump, firmó un memorandum el viernes con el que amenaza con paralizar la emisión de visas en los países que no repatríen a sus ciudadanos, por la crisis de salud desatada por el coronavirus.

El documento dirigido al Departamento de Estado y Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el viernes por la tarde, pide al secretario de DHS, que informe sobre los países que están negando o retrasando “la aceptación de personas que son ciudadanos, residentes o nacionales del país”.

De acuerdo a la información del documento, los países que no están aceptando la repatriación o la entrada de sus ciudadanos que están varados en Estados Unidos, recibirán una notificación en los próximos siete días.

Si recibida la notificación, los Gobiernos se niegan a recibir a sus ciudadanos y residentes, el Gobierno Estadounidense iniciará la ejecución de su plan para imponer sanciones a estos países, incluida la suspensión de emisión de visas en sus embajadas.

