Mateo: “Estando en un club de Primera me di cuenta que estoy a la altura"

Estás en Salta haciendo la cuarentena...

Sí, pude venir antes que paren todos los vuelos por el coronavirus. En principio en el club no querían parar, pero finalmente se resolvió sobre la hora y nos liberaron. Estoy entrenando en mi casa con mis hermanos (Agustín y Francisco). En la semana también lo hago con el equipo por videollamada. Creo que si me quedaba solo en Mendoza me iba a volver loco.

¿Cómo fue hasta aquí tu experiencia en Godoy Cruz?

Cuando llegué fue todo como soñaba estar en Primera División. Lucas Bernardi era el técnico y me llevó de pretemporada con el plantel. Él desde un principio fue frontal, me hizo saber que mis tiempos eran otros, que debía adaptarme. Pensaba que era mentira eso de la adaptación, pero la verdad que los primeros meses lo sentí, era otro pase, control, cancha, pelota, otra calidad de jugadores.

Estuviste muy cerca de debutar...

Con Bernardi me sentí bien, me hablaba mucho y corregía, cuando me veía mal me levantaba, me llevo al banco contra San Lorenzo en la primera fecha, me dijo antes del partido que entraría en el segundo tiempo. Se dio que íbamos perdiendo, lo dimos vuelta y puso a otro. En la semana me pidió disculpas, dijo que me debía una. Pero luego lo despidieron del club y vino otro técnico que subió de reserva y a partir de ahí me fueron dejando de lado.

¿Te perjudicó la salida de Bernardi?

Fue pasando el tiempo y no me pusieron, nos fuimos de vacaciones y ahora este semestre cambio el técnico, vino Mario Sciacqua. Arranqué la pretemporada muy bien, hicimos fútbol los primeros días y me ponían en el equipo suplente. Cuando volvimos a entrenar después de año nuevo Sciacqua me dijo que había muchos jugadores en la posición y que entrene en reserva hasta que me necesite. Quedó el mismo técnico que había subido a primera el año pasado, con quien solo tengo una relación profesional. Fui al banco y otras veces ni concentré, una vez hicimos fútbol con la primera, ganamos 2 a 1 con dos goles míos, pero no me tuvieron en cuenta.

¿Es muy difícil quedar relegado?

La verdad que me duele, ahora que estoy sin jugar veo mis fotos cuando estaba muy cerca de debutar. La primera semana que llegué se jugó por la Libertadores, estuve dentro del vestuario y en el precalentamiento, tenía a los jugadores de Palmeiras al lado. Eso era lo que quería vivir, me sentía un jugador de primera.

¿Pensaste en dejar Godoy Cruz?

Fue muy feo, intenté irme, salir del club. En diciembre hubo algo para jugar en Primera Nacional, pero me tenía mucha fe y decidí quedarme. Después me quedé sin tiempo para ir a otro club. Tengo contrato hasta junio, pero mientras esté Sciacqua no creo que tenga chances, posiblemente me tenga que ir.

¿Qué expectativas tenés a futuro?

Mis expectativas son muy altas, porque estando en un club de primera me di cuenta que estoy a la altura, si bien no me dieron la chance de demostrarlo. Tengo que tener la chance en otro club de Primera.