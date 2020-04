UNSa: Aún no se sabe cuándo comienzan las clases

La vicerrectora de la UNSa, Graciela Morales, reveló que, si bien se prorrogó el inicio de las actividades presenciales hasta el 3 de mayo mediante la resolución 217, "esto no significa que esa va a ser la fecha de inicio de las clases presenciales".

La doctora en Ingeniería advirtió que esto dependerá de cómo evoluciona la pandemia y de las directivas que brindan las autoridades nacionales y provinciales, así como de los informes que emite el comité de emergencia de la casa de altos estudios, conformado por médicos, biólogos, virólogos y especialistas en gestión ambiental. "Pedimos un poco de paciencia y tranquilidad a la comunidad universitaria", manifestó. Morales aseguró que, si bien formalmente no comenzó el año académico, la mayoría de los docentes de la universidad enseñan y acompañan a sus estudiantes por medio de la virtualidad, a través de plataformas y redes sociales. La vicerrectora reconoció que muchos estudiantes no tienen acceso a internet o a dispositivos que les permitan estudiar a distancia. Por eso, aclaró: "Cuando volvamos, va a haber que reprogramar todo porque esos chicos no pueden quedar afuera... Veremos cómo ponerlos al día".

Morales reconoció el esfuerzo de los docentes. "Preparar las clases y darlas en forma virtual es un compromiso mayor. Estar todo el día trabajando desde su casa, atendiendo a los estudiantes, preparando el material...", evaluó.

"Nuestra principal misión en este momento como universidad es acompañarlos y la virtualidad es una forma de hacerlo. Es un acompañamiento con enseñanza", aclaró.

"La universidad está en este momento para lo que la sociedad necesita, interesados fundamentalmente en nuestros estudiantes", expresó.