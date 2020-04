Tinelli, muy caliente: "Clarín miente y me trata siempre como un pelotudo"

El empresario Marcelo Tinelli cruzó al diario Clarín por una nota en su contra: “Desde que vine a Esquel, se dicen muchas mentiras. Con mi familia jamás violamos la cuarentena. Me pareció muy raro este ataque sistemático. Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto. Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín, no termino día".

“Desde que vine a Esquel se dicen muchas mentiras. Con mi familia jamás violamos la cuarentena. Me pareció muy raro este ataque sistemático.

Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. Me sorprende porque se trata de un diario del medio para el que yo trabajo. Es como si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene Clarín: no terminaría el día. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto.

Que haya llegado un vuelo a Esquel con una valija con medicamentos es verdad. Eran para mí y para mi hija.



El primero que habló de que rompí la cuarentena fue Grupo Clarín. Después me trataron dos veces de pelotudo. Yo no abandoné nada, además tengo libertad para moverme como periodista.

No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. En 2006 me pasó lo mismo. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera.

¿Clarín miente? Sí, y esta vez lo pongo yo.

Estoy trabajando desde acá todos los días como si estuviera viviendo en Buenos Aires. Tengo la libertad para moverme por todo el país como comunicador", disparó Marcelo Tinelli contra la empresa de medios.

"El programa no empieza el 27 de abril por cuestiones lógicas. Será a mediados de mayo y estoy trabajando todos los días para empezar de la mejor manera”, detalló sobre Bailando por un Sueño.

Al aire de radio La Red, el conductor arremetió: "Supongamos que uno puso una vez que rompí la cuarentena, bueno, puede pasar. 'Pelotudo' un día, 'pelotudo' otro día... siempre del mismo medio. ¡Es permanente el tema!

En algún momento, con la extensión de la cuarentena, voy a tener que volver a Buenos Aires. Sigo las indicaciones de nuestro presidente al pie de la letra. Iré a trabajar cumpliendo la normativa”.

El bolivarense estalló luego de una nota del gráfico en la que dijo que está siendo investigado por "hacerse llevar una valija a Esquel en un avión privado que figuró como vuelo humanitario”.

"Supuestamente, la valija contenía 'medicamentos'. Algunas versiones aseguran que la información que recibió el jefe del Aeropuerto esquelense fue que portaba 'reactivos para la realización de testeos por la pandemia'. Lo que llamó la atención del encargado de la estación aérea fue que la valija fue entregada por el copiloto de la aeronave a una persona de similares características de la que fue a buscar a Tinelli el día que llegó. Y que arribó en la misma camioneta, una RAM patente PNE 257, color azul.

Como consecuencia de ello, el jefe del aeropuerto Luis Alberto Cavero realizó la denuncia correspondiente a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria(PSA), la que la derivó al juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo que actuó en la primera parte de la investigación del caso Maldonado hasta que fuera desplazado. Como ocurrió desde que asumió sus funciones en Esquel, Otranto no responde a las requisitorias de la prensa", arremetió dicho medio.

Al parecer, la presentación de la denuncia por parte de Cavero fue confirmada a Clarín en la noche de ayer domingo por altas fuentes de la PSA e involucran al ciudadano Juan Sebastián Burguburu, quien fue el que retiró la valija y también quien fue a buscar a Tinelli en la RAM el día que llegó a Esquel. Burburugu se desempeñaría como encargado del campo y el mantenimiento de la lujosa residencia que Tinelli tiene en cercanías del casco céntrico de Esquel y donde suele venir una vez al año.

Escuchá el audio completo:

FUENTE: URGENTE 24