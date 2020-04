El fútbol amateur también agoniza

La inactividad futbolística nacional y mundial, ya sea profesional o amateur, golpeó de diferentes maneras a instituciones o asociaciones deportivas, porque debieron suspender sus respectivos tornero por la pandemia del coronavirus.

El popular y conocido torneo de veteranos sufre la falta de competencia y lo afecta no solo en el aspecto económico, también del lado social. El día (sábado) más espera por los fanáticos del fútbol amateur no está más y nadie sabe a ciencia cierta cuándo volverá.

“Económicamente no nos afecta porque tenemos gastos mínimos, un empleado y después los impuestos. Nos afecta el parate por los jugadores, sobre todo para la categoría de los más grandes. Tenemos 44 equipos en la categoría super 60”, explicó Claudio Costanzo, presidente de la Asociación Salteña de Veteranos de Fútbol, que nuclea 207 equipos distribuidos en cinco categorías.

Por ahora el famoso “tercer tiempo” deberá esperar para volver, aunque ya se comenzó a trabajar en la metodología que se implementaría en caso que regrese la actividad. “Se prepara un protocolo consensuado con la gente de salud pública bajos estrictas normas de seguridad”, dijo Gallo Costanzo.

Otra de las entidades que reúne gran cantidad de equipos es el torneo de Los Profesionales, que se ve muy perjudicado por la falta de ingresos.

En este sentido, Rodrigo Martínez Urquiza, presidente de la institución, expuso: “Esta situación nos afecta directamente porque muchos profesionales en este momento no pudren ejercer y lo sentimos en el pago de la cuota”, destacó, quien a su vez agregó: “Haciendo un esfuerzo reducimos la cuota un 50%”.

Y en ese sentido, Martínez Urquiza, más conocido como Pichón, expresó: “Se nos hace muy cuesta arriba porque son 52 hectáreas para mantener y tenemos 30 empleados. Un gasto importante”.

Números al rojo vivo

En la Asociación Amateur de Veteranos de Fútbol de Salta, como así también en otras tantas, la crisis económica encendió la alarma.

“Tenemos 154 equipos que están parados desde el 17 de marzo. Calculamos vamos perdiendo hasta ahora 200 mil pesos, debemos pagar sueldos a cinco empleados y los alquileres, se nos junto marzo y abril”, dijo preocupado Julio Gallardo, presidente de la Asociación, por la alarmante situación económica.