Trabajadores rurales temporarios están acorralados y sin la ayuda de emergencia

La Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (Atres) solicitó al Gobierno nacional de Alberto Fernández el cobro de emergencia del caído programa federal Intercosecha a valor actualizado.

Son alrededor de 20 mil trabajadores del sector del tabaco, citrus, zafra y otros de toda la provincia que se quedaron sin el beneficio de la conocida ayuda económica del Intercosecha. El cambio de gobierno en Nación, la situación económica del país y la cuarentena por el coronavirus, dejó al trabajador rural temporario en una situación desesperante.

Sin el Intercosecha, y sin ni ningún otro beneficio específico, al mismo tiempo no pueden incorporarse en otro programa de carácter general de la seguridad social. Su realidad se agrava porque está dado de baja por el empleador, pero sigue figurando activo en Anses. Por lo tanto, su vida por estos momentos está enfrentada a una realidad desesperante: no puede cobrar la asignación universal por hijo habida cuenta de que cobraba el salario familiar; en otros casos no puede cobrar el salario familiar porque ya le dio de baja el empleador y no realiza los aportes; no puede cobrar el ingreso familiar de emergencia porque sigue activo en Anses; y no puede realizar trabajos informales por la cuarentena y el aislamiento obligatorio.

"En estos años se vino descuartizado este pequeño aporte, que además nunca se actualizó. Pedimos como emergencia el cobro del Intercosecha por única vez. Nuestra propuesta es de actualizar el monto para el cobro del 80% del salario mínimo y vital, es decir unos 14 mil pesos para los trabajadores que en esta cuarentena no saben cómo dar de comer a sus familias", explicó Gabriela Carolina Reartes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (Atres).

La entidad se puso en contacto directo con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para hacerle saber de la vulnerabilidad social por la que atraviesan las familias de los trabajadores del campo.

"Queremos impulsar que este beneficio sea una ley, y no un aporte que se puede caer en cualquier momento, como ya ocurrió en el gobierno de Macri. Hoy en Salta tenemos trabajadores del tabaco, de la preindustria de la misma producción, el citrus, la zafra y otros que alcanzan las 20 mil personas. Estos trabajadores quedaron fuera del sistema de cobertura social por diferentes circunstancias. No pueden trabajar por la cuarentena y no reciben aportes de nadie".

Atres solicita la actualización porque en su última llegada a los trabajadores el intercosecha solo pagaba el irrisorio monto de $2.300 por peón del campo. "Debemos destacar que como consecuencia de la desregulación de la administración del gobierno de Macri, miles de trabajadores registrados volvieron a una situación irregular como trabajadores informales, sobre todo en el caso de los trabajadores temporarios (golondrinas) que perdieron la ayuda social entre cosechas conocidas como "interzafra" o "intercosecha".

Cómo funcionaba

La modalidad aseguraba la registración por parte del empleador, la documentación del grupo familiar para el cobro de las asignaciones familiares y la relación directa del trabajador con el Estado. El último valor de referencia es de $2.300 como aporte mensual pagadero entre tres y seis meses (de acuerdo a la antigüedad del obrero). Durante la gestión de Macri y hasta la actualidad dicho valor de referencia nunca fue actualizado. Atres solicitó que el Intercosecha sea igual al Ingreso de Emergencia ($10.000)