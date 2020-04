Los torneos de ajedrez se jugarán de manera online por el virus

Los campeonatos oficiales de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) se jugarán por primera vez en la historia en modo virtual y serán válidos para el ranking mundial, confirmó el presidente de la entidad, Mario Petrucci, quien puntualizó que la disciplina “es la única que puede desarrollar competencias de élite en el marco de la pandemia de coronavirus”.

“Estos torneos son válidos para el ranking mundial y homologados por la Federación Internacional (FIDE). El titulo argentino es muy importante y da mucho prestigio. Vamos a utilizar una plataforma de juego, que es la de Chess.com, que es una empresa con sede en Estados Unidos que tiene 72 millones de socios que pagan anualmente su matrícula y el sitio Ajedrez Latino (dirigido por los maestros Diego Flores, Andrés Rodriguez y Jorge Rosito)”, explicó Petrucci.

“Chess.com sabe cuándo alguien entra a la plataforma si está o no afiliado a la FADA y ese es un dato muy importante para acrecentar los jugadores federados en el país. La actividad online va a seguir creciendo mucho, más allá de la cuarentena”, confió.

“Con el mismo formato se realizarán los torneos universitarios de ajedrez online, organizado por la Federación de Deportes Universitarios, en el marco del acuerdo que firmamos en 2017”, amplió.

Luego, el dirigente dio detalles de los mecanismos que se utilizarán en el torneo -que se presentará el domingo 19 de abril y comenzará el 1 de mayo-, para evitar trampas de los participantes.

“El jugador puede estar asistido por una persona o programa pero la novedad es que Chess.com tiene un sistema anti trampa muy eficiente que detecta si el jugador utilizó algún módulo de apoyo o no. Además, en las finales habrá dos cámaras. Una apuntando al jugador y otra a su computadora. Lo que hace casi imposible la trampa”, explicó el dirigente.

“También habrá un comité de grandes maestros que analizará las partidas de jugadores que estén jugando muy por encima de su nivel y que pueden ser sancionados por tramposo. Lo más importante es preservar la estética del torneo, la ética el juego y el fair play”, destacó Petrucci.

“Se está dando el fenómeno que muchos están jugando online y no pertenecen a la FADA. Esta es una oportunidad de incentivarlos a que participen de torneos oficiales”, manifestó el dirigente, quien además puntualizó: ‘Estimamos que participarán los mejores de cada categoría de todo el país y los jugadores olímpicos’”.

“En los torneos no oficiales que hicimos con esta modalidad se duplicó la cantidad de participantes. Ahora queremos integrar a esta gente de todo el país”, planteó.

La iniciativa virtual de la FADA recibió el apoyo de la cartera liderada por Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deportes de la Nación) y del Comité Olímpico Argentino, dijo Petrucci, quien adelantó que “los premios se entregaran en el Cenard (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) luego de la cuarentena”.

Por último, Petrucci, miembro del COA y de la FIDE, ingeniero y empresario, afirmó que “el atleta de ajedrez está habituado a jugar y estudiar por la web, y dedica muchas horas diarias a esta modalidad”.

“De hecho, muchos reciben entrenamiento desde otros países. Esto con la cuarentena pasó a ser de uso más intenso debido a que quedó suspendida la actividad en los clubes. Un día normal de un ajedrecista no cambio con la cuarentena. Se intensificó y es más tolerable porque no es disruptivo para el jugador”, sintetizó Petrucci.