En Salta también se ganan un lugar en el mundo de la ovalada

“Cuando yo agarro la pelota, corro, siento la adrenalina, anoto un try y huelo el olor a tierra es lo mismo que siente un hombre cuando juega al rugby. No hay diferencias”. Así explicó Guadalupe Soria lo que siente al jugar al rugby a un varón que no veía con buenos ojos que las mujeres jueguen al rugby. Hoy los dos géneros conviven en el mundo de la ovalada persiguiendo el mismo fin: el crecimiento del rugby femenino.

Guadalupe es la referente del rugby femenino designada hace menos de una semana por la Unión de Rugby de Salta; tiene la ardua tarea, junto al resto de las jugadoras, de mantener y elevar el nivel de juego en sus diferentes divisiones. Su historia pasó de pensar que el rugby era un deporte de brutos a formar una pasión que la obliga a buscar el crecimiento del rugby femenino cualquiera sea el rol que le toque cumplir.

Ya sabe lo que significa ganarse un lugar al ser parte de la primera camada mixta que ingresó a la Armada; por cuestiones personales debió regresar a Salta y en 2007 descubrió que existía el rugby femenino. No fue sino hasta 2013 que decidió sumarse a un entrenamiento de rugby.

“En 2013 estaba muy decaída y vi en una propaganda en la tele a una chica, que ahora es amiga mía, junto a un entrenador que decían ‘vení, probá este deporte que te va a cambiar la vida’. Lo medité dos meses hasta que me decidí y tuve mi primer entrenamiento. Después de ese entrenamiento me sentí fuerte de nuevo”, relató Guadalupe a El Tribuno. Luego agregó: “Me gustaría que todas las chicas, todas las mujeres puedan sentir que son capaces de hacer lo que deseen hacer. No hay límites cuando uno decide hacer o probar algo. Pueden encontrar una pasión, como me pasó a mi”.

Soria señaló que las cifras que dio a conocer la UAR sobre la cantidad de jugadoras fichadas en la Unión de Rugby de Salta (256) son reales, pero destacó que la estadística no toma en cuenta la cantidad de mujeres que juegan al rugby en los clubes emergentes y tampoco a las jóvenes de entre 14 y 16 años que el año pasado se sumaron a través de “Probá Rugby”, un proyecto de rugby social que se da en los merenderos de capital y el interior. Ese grupo le agregaría unas 200 jugadoras más a la cifra dada por la UAR, que solo toma en cuenta los fichajes.

En nuestra ciudad los clubes que cuentan con rugby femenino son UNSa. y Católica Vaqueros; después están los clubes emergentes Vikingos y Academia Rugby Club que impulsa Guadalupe. También hay que sumar al equipo de rugby femenino del Ejército Argentino con base en Salta que lleva el nombre de Juana Azurduy. Por el interior hay equipos en Tartagal, Orán (Zenta y Aero), Pichanal, Hipólito Irigoyen, Vallistos de Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Las Lajitas, Metán y Joaquín V. González.

“Hay una movida muy fuerte de la UAR y la URS que promueven lugares para que la mujer pueda desarrollarse, no solo como jugadora sino también como entrenadora o referi (son siete en Salta). Estamos capacitándonos en todo momento y en los clubes se está trabajando para retener a las chicas con distintos tipos de actividades por redes sociales ante el aislamiento”, contó Guadalupe.

En este momento de desarrollo, el rugby femenino no se desprende del apoyo masculino que llega a través de los dirigentes. “Nosotras hacemos mucho, pero si no tuviéramos el apoyo de los varones que llevan adelante esto como Agustín Lopresti, director del Cedar, Marcelo Cordova, secretario de Deporte, y de los dirigentes delos distintos clubes que nos ceden sus espacios, la verdad que no podríamos”. La lista de agradecimiento sigue y en ella Soria incluye a varios dirigentes y referentes del arbitraje salteño.

El rugby femenino cuenta con un torneo oficial en Salta, pero al no tener una gran cantidad de equipos no siguen el mismo desarrollo que la competencia de varones. Generalmente comienza en abril como preparación para los regionales que se juegan en mayo y junio, y agosto - septiembre. Luego llega el Nacional de Clubes en Octubre y el Seven de la República en diciembre donde la URS cuenta con su seleccionado femenino, campeón de la Copa de Bronce el año pasado.