Murió por coronavirus el bajista de David Bowie 

El bajista británico Matthew Seligman, conocido por su labor en los años 80 junto a figuras como David Bowie, Thomas Dolby y Thompson Twins, murió a los 64 años, en la localidad de Wimbledon, a raíz de una hemorragia cerebral derivada del coronavirus.

Así lo comunicó su compañero de banda Kevin Armstrong, a través de una publicación en Facebook, en donde detalló que se le retiraría el respirador artificial al que estaba conectado tras ser diagnosticado con coronavirus, al sufrir una hemorragia cerebral.

"Viernes: Matthew Seligman ha sufrido un derrame cerebral hemorrágico catastrófico del cual no se recuperará. Se espera que no sobreviva más de 12 ó 24 horas. Su ventilador se retirará gradualmente hasta el final inevitable. Estoy muy triste, tengo que soportar esta terrible noticia. Lo he amado como amigo y compañero músico durante 40 años ", escribió su compañero.

Y añadió: "Matthew ha estado con un respirador en coma inducido durante dos semanas, después de ser admitido en St George's London con COVID-19. Tiene una pareja y dos hijos que viven en Wimbledon. Kevin ha estado en contacto con ellos. No tiene otros parientes cercanos, ya que sus padres murieron y su hermano falleció hace un mes".

Seligman es recordado por haber tocado el bajo en la banda sonora de la película "Laberinto", de David Bowie, y en su hit "Absolute Beginners", además de haberlo acompañado en el concierto Live Aid, de 1985.

También se lució junto a Thomas Dolby, en el éxito "She blinded me with science" y en Thompson Twins en "In the name of love". Pero además aportó su toque a figuras como Morrisey, Chrissie Hynde, Peter Murphy, Tori Amos y Alex Chilton, entre otros.