Actrices protestaron contra el encierro obligado para mayores de 70 años

La medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obliga a los mayores de 70 años a pedir un permiso para salir a la calle generó críticas de respetados intelectuales, así como voces calificadas del Derecho, en algunos casos en muy duros términos. Este domingo, a través de las redes sociales, reconocidas figuras del mundo del espectáculo también se manifestaron en el mismo sentido, aunque apelando al sentido del humor.

A través de su cuenta en Instagram, Nacha Guevara subió una foto desde lo que pareciera ser su cuarto, dejando ver de fondo su vestidor. En primer plano, ella, sonriente, pero con el dedo mayor de su mano levantado. “¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable”, escribió la prestigiosa actriz y cantante, dejando en claro su desacuerdo con la medida.

Eso no fue todo. Instantes después subió otra imagen suya, aparentemente tomada durante una producción de fotos, tapada tan solo con una sábana y enseñando sus piernas. “El Gobierno de la Ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70… Larreta, ¿no me mandás uno esta tarde?”, le preguntó Nacha al jefe de Gobierno porteño, continuando con la ironía.



Tras ver esos mensajes, su gran amiga, Moria Casán, con quien compartía escenario hasta que se decretara la cuarentena obligatoria con la obra La gran depresión, se sumó a las críticas contra el permiso de circulación para mayores de 70 años. “Par favar, me estoy por masturbar en el bidet. ¿Llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo?”, preguntó la One, siguiendo con el tono satírico. Por último -por lo menos hasta el momento de publicación de este artículo-, Graciela Borges se hizo eco de la “campaña” que inició involuntariamente Nacha Guevara. Al igual que su colega, publicó una foto suya levantando el dedo mayor de su mano y escribió: “Gracias, @nachaguevaraoficialok. ¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable. #YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa”.

Los adultos mayores de 70 años deberán tramitar desde el lunes, por teléfono, un permiso para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a una medida anunciada por el gobierno porteño para minimizar las salidas a las calles de este grupo de riesgo frente a la pandemia de coronavirus y la cual recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández.

La autorización, que alcanza a los cerca de 490.000 mayores de 70 años que viven en la Capital Federal, deberá solicitarse a la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones como el cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación. Según explicó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la iniciativa no prevé multas a quien incumpla la medida y agregó que se basa en el cuidado de los adultos mayores porque tienen, dijo, “por lejos, el mayor riesgo de muerte” en el marco de la pandemia del coronavirus.

Un grupo de intelectuales hizo pública una carta para mostrar sus diferencias con esa medida y cuestionarla con dureza. La carta en la que sostienen que son objeto de “discriminación y maltrato”, fue firmada por Juan José Sebreli, Celso Silvestrini, Fernando Dozo, Enrique Espina Rawson, Marcela Solá, Mauricio Wainrot, Hugo Beccacece, Edgardo Cozarinsky, Cristina Mucci, Silvia Plager, Josefina Delgado, Alicia Ferreirós, Juan Carlos Hiquis, Graciela Melgarejo, Carlos Gutiérrez, Luz Henriquez, Oscar Barney Finn, María Luisa Lerer y María Sáenz Quesada.

Fuente: Infobae