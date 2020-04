Un informe médico define la continuidad del básquet

El presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CABB), Fabián Borro, afirmó que espera un informe final del departamento médico para luego tomar la decisión sobre qué ocurrirá con los torneos que fueron aplazados por la pandemia del coronavirus.

El básquet es uno de los deportes que tiene su temporada fuera del año calendario, y adaptada a las ventanas internacionales, para que los principales jugadores puedan actuar con sus selecciones.

Por eso, el rumor de dar por finalizada la competencia, como ocurrió con este deporte, por ejemplo, en Italia, empezó a circular fuerte en las últimas horas, incluyendo desde la Liga Nacional al torneo Federal.

“La semana pasada hubo reunión de casi 30 clubes del Federal, del consejo asesor, hoy hubo de la comisión directiva de CABB y en la semana también se reunieron clubes de Liga Argentina y Liga A en Adc. Estamos esperando un informe final del doctor Diego Grippo y luego evaluar qué decisión tomar, pero sea cual sea, va a ser conjunta entre CABB, Clubes (AdC) y Asociación de Jugadores, porque es a lo que nos comprometidos con Michael Stura”, subrayó el dirigente.

Borro aclaró que el tema “no está terminado ni definido”.

“Estamos evaluando todas las opciones. No hay libre circulación, con lo cual no es una decisión sencilla como para que un irresponsable ande tirando rumores. La realidad es que estamos evaluando las cosas todo el tiempo”, sostuvo.

En este contexto, la CABB realizó el sábado la reunión de su consejo directivo, mediante una videoconferencia de más de cinco horas, que estuvo presidida por Borro y con la participación de Horacio Muratore, presidente honorario de la CABB y la FIBA.

Los principales ejes de la reunión fueron los lineamientos para el Plan Estratégico 2020-2027 y el estudio del anteproyecto para la reforma del estatuto social, que tuvo su última modificación en 1996.

Muratore abrió el encuentro con éstas palabras: “Hace 5 años que no participaba de una reunión de consejo directivo. Espero que pronto salgamos todos juntos de esta situación del coronavirus. Los felicito por haber encontrado la posibilidad de reunirse, nosotros en FIBA también implementamos la modalidad de videoconferencia. Los veo muy bien, muy unidos en la búsqueda del objetivo que tiene que ser mejorar el básquet en Argentina”.