La reforma de la Constitución, uno de los ejes en discusión

Lo que para algunos legisladores fue un discurso acertado para una coyuntura complicada, para otros fue un mensaje en el que faltaron definiciones. Tras una apertura de sesiones marcada por las circunstancias históricas de la pandemia, referentes de distintos sectores hicieron un balance sobre las palabras del gobernador Gustavo Saénz.

El senador por La Viña, Jorge Soto, titular del bloque Salta tiene Futuro, consideró que Gustavo Sáenz ofreció un discurso "sincero, decidido y adecuado" al contexto que vive la Argentina y la provincia. Sobre el proyecto que ingresó al Senado para convocar a una convención constituyente de cara a una reforma constitucional, dijo que el mandatario ya había adelantado la necesidad de limitar los mandatos y que cumplió con su promesa de impulsar la iniciativa. Destacó que el proyecto reúne las voces de todos los sectores de la sociedad.

El legislador, además, puso de relieve las acciones que el Gobierno llevo adelante frente a la crisis sociosanitaria en el norte provincial y la forma de encarar las negociaciones salariales, especialmente con los docentes. Opinó que "se valorizó el diálogo y se anunciaron mejoras específicas para el sector".

El diputado capitalino y titular del bloque opositor Ahora Patria, Carlos Zapata, indicó que pudo extraer "cosas buenas, regulares y malas" del mensaje del mandatario. Señaló como algo positivo "la intención que declamó en materia del sistema educativo, haciendo hincapié en el tema de la deserción escolar y que el producto tenga calidad para ayudar a solucionar los problemas que se presenten en la vida de los chicos".

También avaló que haya hablado de la necesidad de fortalecer la producción para generar riqueza y traer bienestar para la población. Sin embargo, remarcó que faltaron datos sobre la actividad de las distintas áreas de gobierno, a excepción de lo referido a educación.

"No comparto que sea una prioridad la reforma de la Constitución en las actuales circunstancias, y no me pareció que haya un plan de gobierno", sostuvo Zapata. No obstante, anheló que la gestión sea exitosa y dijo que dará un voto de confianza "marcando diferencias y tratando de aportar".

La diputada por el departamento Orán, Patricia Hucena, evaluó: "Tenemos un gobernador al que le está tocando sortear obstáculos en los peores momentos de crisis económica y sanitaria, pero lejos de culpar busca las soluciones. Tengo fe porque demostró que es un hombre de gestión y de verdad".

La legisladora compartió el concepto del mandatario con respecto a que la realidad de estos días "debe permitirnos superar las grietas, el abandono, intereses sectarios y combatir como una comunidad a los enemigos comunes, que son la pobreza, el hambre, la desocupación, la inequidad y la desesperanza".

Hucena coincidió con el mandatario en que en esta situación excepcional, las bases deben estar en las obras de infraestructura productiva, el acceso al crédito, las ventajas impositivas, la producción de inversiones y la conformación de cadenas de valor.

"Este es el camino, que juntos trabajemos en revertir esta situación con crecimiento productivo. Hoy el eje principal es la salud, para atender las situaciones de emergencia, la educación y trabajo". Con respecto a la tarea que debe afrontar la Lagislatura, dijo que el desafío es lograr la integración. "Desde nuestras propias identidades y preferencias políticas debemos lograr suficiente consensos", señaló.

El diputado del PO, Claudio Del Plá, analizó que el gobernador reconoció que "estamos en una crisis excepcional" pero que sin embargo "no ha aportado los planteos que corresponden para proteger a la mayoría de los trabajadores, las principales víctimas de la crisis, tanto sanitaria como laboral".

El legislador remarcó que "no planteó quién pagará esta crisis, que tiene que ver con la salud de las personas, con la economía y el trabajo", y señaló que el FIT presentó en la Casa Rosada un programa para que los trabajadores sean los más perjudicados.

El diputado por General Gemes y titular del bloque Justicialista Saénz Conducción, Germán Rallé, analizó que ayer se escuchó el mensaje de "un gobernador con decisión, carácter, compromiso y sensibilidad". Opinó que demostró estas cualidades "cuando asumió y empezó a combatir en los departamentos más pobres el hambre y la desnutrición".

También coincidió con el criterio que utilizó para las negociaciones salariales. Además, destacó la iniciativa para reperfilar la deuda y garantizar el funcionamiento de la provincia con el sostenimiento de áreas esenciales como salud, educación y seguridad.

Calificó como un tema importante la futura reforma constitucional, sobre todo lo relacionado al tema de la duración de los mandatos. "Vamos a acompañar la gestión y también defender las necesidades que tenemos en nuestros departamentos y, desde la Legislatura, otorgar todas las herramientas para combatir el coronavirus y cuidar la salud", sostuvo.

El diputado capitalino Javier Diez Villa consideró por su parte que fue "un discurso realista, asumiendo los problemas profundos que tiene la provincia sin buscar culpables, pero considerando los errores del pasado para no volver a cometerlos", sostuvo.

Consideró que fue categórico en cuanto a las acciones y estrategias diseñadas para combatir al enemigo invisible que es el coronavirus, y que señaló una vez más el rol y responsabilidad que tiene cada salteño en combatir esta pandemia.

Agregó que reiteró como ejes del gobierno provincial fortalecer y federalizar el sistema de salud y educación para que todos los salteños tengan las mismas oportunidades. Sobre el proyecto de reforma parcial de la Constitución dijo que no es un tema menor en este marco de crisis, "dado que la limitación de los mandatos indefinidos, el fortaleciendo de los organismo de control y el mejoramiento del servicio de Justicia brindará mayor calidad institucional a la Provincia".