Cardona: “El sueño de volver a Boca está intacto”

Edwin Cardona, actualmente en Xolos de México, dijo hoy que “el sueño de volver a Boca está intacto” y que su regreso al club xeneize en el último mercado de pases “estaba el 98 por ciento arreglado, pero pasaron temas personales y no llegamos a un acuerdo”.

Cardona, en declaraciones al diario deportivo As, explicó que “pasó algo familiar inesperado con mi hijo y eso detuvo un poco la contratación. Pero después pasaron temas personales por el cual no llegamos a un acuerdo pero el sueño de volver siga intacto”.

“Estoy muy tranquilo. Con las ganas y el deseo de volver a Boca, se extrañan muchas cosas”, agregó el ex integrante de la selección de su país.

A principios de año Cardona habló con Juan Román Riquelme por el tema de su vuelta, que era casi un hecho, pero un accidente casero en una de sus manos, que el jugador quiso ocultar, hizo que el pase se cayera y la relación con la dirigencia de Boca no quedó de buena manera.

El volante ofensivo, de 27 años, jugó en Boca entre junio de 2017 y diciembre del 2018, lapso en el que consiguió un titulo y marco 11 goles en 46 partidos. Su contrato con Xolos de Tijuana vence a fin de año y se quedará con el pase en su poder.