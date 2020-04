En Orán se movilizan por la actualidad y el futuro de las pymes

En diálogo con El Tribuno el senador Juan Cruz Curá, extitular de la Cámara de Comercio, explicó cuáles son las medidas que se toman para sobrellevar la difícil situación del sector comercial y productivo.

El legislador mantuvo una reunión con el intendente Pablo González y la actual presidente de la Cámara de Comercio de Orán Mabel Bruno. "Pudimos ver que se trabaja con la aplicación Tienda Salta. Han armado un plantel para brindar asistencia a los comercios. Porque desde que se inició la cuarentena solamente se ayudó a comercios de primera necesidad, pero la situación es preocupante para todos. No hay que desentenderse de la importancia del sector productivo", remarcó Curá.

El diputado Baltasar Lara Gros presentó un proyecto con el fin de avanzar en un salvataje económico. Prevé exigir al Banco Macro que ofrezca créditos a monotributistas y desde la provincia se ayude a comerciantes.

"Se decidió ampliar la gama de posibilidades para que el comercio se mantenga activo, mediante la venta online y con entrega de productos a domicilio, para seguir cumpliendo con el aislamiento social exigido", explicó el legislador.

Para ello las casas comerciales deberán adherirse a Tienda Salta en la página https://tien dasalta.com.ar/ y luego en el registro municipal de servicio delivery en https://bit.ly/for mulario -catalogo-digital-oran. Los formularios de inscripción ya se encuentran disponibles.

Con esta medida se busca no solo apoyar la venta y generación de ingresos en el sector, de donde dependen miles de familias, sino también seguir cuidando la salud de los oranenses con el mensaje de permanecer en sus hogares.

"Considero muy importante estar alineados al Gobierno. Hemos buscado ser lo más plurales posible acompañado al sector, pero esta pandemia nos cambió lo esquemas", opinó Curá.

Los comercios y las pymes vienen golpeados desde tiempo antes que anunciaran la cuarentena por la pandemia COVID-19. "Antes de esta pandemia las pymes ya venían con complicaciones. Costaba pagar los sueldos, no se podía cumplir con algunas obligaciones, esto era algo que ya se venía planteando en las mesas productivas. Sabemos que si los comercios y las pymes no trabajan, no pueden pagar sueldos. Sabemos que ellos son el motor de la economía, por ello buscamos alternativas para salir de esta crisis", expresó.

Asesoramiento municipal

El municipio asesora a comercios para que todos los rubros vuelvan a trabajar mediante Tienda Salta. Desde la Secretaría de Hacienda del municipio se asesorará a comerciantes de todos los rubros para el acceso a ese sitio.

La atención personalizada se realiza los días hábiles en el horario de 9 a 12, en el Nuevo Centro Municipal, también se habilitaron líneas telefónicas.

Los teléfonos disponibles para la recepción de mensajes de texto y de WhatsApp (se pide respetar solo mensajes por esas dos vías) para consultas y dudas son: 3878-357332 3878-525649 - 3878-348510

