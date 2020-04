Hace un mes no se recuperan residuos y los trabajadores están desesperados

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Aroldo Tonini, informó que desde hace un mes no se está haciendo la separación de residuos en el vertedero, ya que debido a la cuarentena está suspendida la asistencia de las tres cooperativas que realizan esta tarea.

Los 166 trabajadores que recuperan materiales en las trincheras están desesperados, ya que no pueden generar el ingreso diario que les permite dar de comer a sus hijos. Hasta hace unos días no habían recibido ninguna ayuda del municipio. A raíz de la consulta hecha por El Tribuno, el sábado a la noche funcionarios de la comuna les alcanzaron bolsas con alimentos y dijeron que incluirán a estas familias en el programa Unidos, que busca acercar comida a las poblaciones más vulnerables.

Semanas atrás, Tonini dijo que hasta que termine la cuarentena, los recuperadores tienen prohibido el ingreso al vertedero por razones sanitarias. Sin embargo, los últimos días advirtió que estudian la posibilidad de que vuelvan a recuperar los materiales secos.

El secretario explicó que, pese a la cuarentena, la separación de residuos en origen se hace a través del programa Separemos Juntos en 16 barrios de la ciudad, pero admitió que en este momento todo ingresa de manera indiscriminada al vertedero.

Señaló que los camiones que levantan los residuos secos llevan todo tipo de basura "para no dejar nada en la calle". Estimó que durante las semanas últimas ingresaron muchos menos cartones, ya que los comercios, que son los principales generadores de este tipo de material, estaban cerrados, aunque consideró que puede estar entrando más plástico.

El sábado por la noche, el secretario junto con el encargado de Acción Social del municipio, Santiago Lynch, fueron a entregarles bolsas de alimentos a los integrantes de las cooperativas, por indicación de la intendenta, Bettina Romero.

Tonini informó que, a partir de la semana que viene, buscarán integrar a estas familias al programa Unidos, que provee comida caliente a los más afectados por la cuarentena.

A pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio, la recolección de residuos sigue normal en los barrios donde se aplica, de lunes a sábado en los servicios diurno y nocturno. Se mantienen el traslado de la basura al vertedero y la disposición final.

"La gente está desesperada"

Benita Fernández, referenta de las cooperativas de recuperadores, aseguró que están mal y que la principal preocupación de los trabajadores es que no tienen qué darles de comer a sus hijos: "En el vertedero todos trabajamos el día a día y no tenemos cómo subsistir si no lo hacemos".

Fernández relató que "la gente está desesperada". Como ya no tenían dinero para comprar comida, los últimos días vendieron mercadería que tenían guardada. "Si la cuarentena va a seguir durando, quisiera que asistan por lo menos con alimentos a las cooperativas. No les pido plata ni quiero dar lástima por un bolsón. Lo principal es alimentar a los hijos", insistió.

La mujer explicó que muchos recuperadores no perciben ninguna pensión y que los que tienen una no pueden cubrir con esta el pago de las cuentas y la comida para la familia.

Ellos saben que el vertedero es uno de los lugares más riesgosos para contraer COVID-19, sobre todo porque trabajan con mínimos elementos de protección personal y en condiciones de insalubridad: "Eso yo lo entiendo. Es para resguardar a nuestras familias. Por eso, hemos decidido hacer la cuarentena, pero tenía la esperanza de que la Municipalidad nos ayudara al menos con alimentos".

La mujer aseguró que se cansó de acudir a funcionarios, concejales y dirigentes barriales para que los asistan con mercadería mientras no pueden trabajar. "Siento que nadie me escucha. Nos dicen que ya van a ver, pero pasan los días y una necesita. No podemos decirles a nuestros hijos que no hay, porque no entienden. Eso hace que desesperemos", dijo con la voz entrecortada por la angustia.

Fernández pidió ayuda para los integrantes de las tres cooperativas: "Todos comen, tienen familia y pagan las cuentas. Todos estamos en la misma situación. Ninguno puede ir a trabajar".

Ante la falta de respuesta, confesó que analizaban la posibilidad de volver al vertedero: "Es morirnos de hambre o por este virus. Una de las dos cosas nos va a terminar matando".

La mujer lamentó que el secretario de Ambiente y Servicios Públicos no hubiera ido a hablar con ellos desde que asumió el cargo, en diciembre último.

Entre arroz y tareas

Fernández tiene 15 hijos y vive en una casa alquilada con los ocho más chicos -el más pequeño, de dos años de edad-. Cobra la pensión de madre de siete hijos y con eso paga un alquiler de 10 mil pesos y las cuentas. Aseguró que no recibió la tarjeta alimentaria ni IFE previsto por el Gobierno nacional.

Cuando tenía plata, compró bastante arroz y prepara este alimento con huevo o con ensalada de tomate. Hoy no puede permitirse comprar carne ni pollo, así que va por lo más barato, como la sémola, para preparar anchi o polenta. Mientras se da vuelta para subsistir sin ir al vertedero, ayuda a sus hijos con las tareas escolares.