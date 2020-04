“No podemos jugar y mucha gente está yendo a trabajar”

El tenista español Rafael Nadal realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, de la que también participaron Roger Federer y Andy Murray, y cuestionó la suspensión de las actividades en ese deporte, aunque señaló que “hay que aceptar las reglas” determinadas por la pandemia del coronavirus.

“Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar al tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar”, dijo Nadal en su cuenta de Instagram. Y añadió: “Y más en nuestro deporte que mantenemos unas distancias grandes, de seguridad, que jugamos uno en cada lado de la pista”.

Sin embargo, el español resaltó: “Entiendo la situación, igualmente, hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas”.

En principio, Nadal tuvo problemas para conectar con Federer y generó las burlas de Andy Murray en los comentarios. “Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram”, escribió el escocés.



En cuanto a la cuarentena, Rafa manifestó: “Son momentos duros por el coronavirus y mi país está siendo golpeado muy fuerte, no es agradable verlo cada día en las noticias. Llevo un mes encerrado. Tengo la suerte de tener gimnasio porque tengo máquinas de la Academia que me han mandado a mi domicilio”.

Por su parte, el suizo contó: “Estoy en casa y desde un punto de vista es bueno. No es agradable saber que no se puede viajar, pero toda mi familia está bien”. Respecto a su lesión en la rodilla, explicó: “No tengo prisa ahora, hubo un retroceso pero todo bien. He entrenado con el frontón. Después de la segunda operación lo llevas mejor pero no quiero una tercera intervención”.

Nadal, el actual número dos del Ranking ATP, había iniciado la transmisión respondiendo diferentes preguntas que le hicieron sus seguidores a lo largo del fin de semana. Y, en medio de ese ida y vuelta, preparaba una conversación sorpresa.

Federer fue su primer invitado y Rafa contó que han estado en contacto con Roger para tratar de ayudar a la gente que más lo necesita. “Hemos estado en contacto para hablar de cuándo podremos volver a jugar y buscamos soluciones para ayudar a los tenistas que más lo necesitan”.

Además, ambos aprovecharon incluso para bromear un poco. Roger le preguntó Rafa, entre risas, algo que le molestaba hacía tiempo. “Algo que me estuvo molestando es el hecho de que eres zurdo y no diestro y eso ha sido un problema para mí”. “No puedo jugar tenis con la derecha”, respondió Nadal, “Escribo con la derecha, hago todo con la derecha, pero jugar al tenis y al fútbol es algo que hago con la zurda ja”.