Medrán regresó a Rafaela para seguir la cuarentena

En Central Norte cada vez son menos lo foráneos que permanecen en la provincia para cumplir con la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. En la lista de profesionales que optaron por regresar a su ciudad natal se sumaron Ezequiel Medrán, Enzo Gaggi y Juan Gabriel Rivas, al menos por ahora, le pusieron punto final a su estadía en La Linda.

Lejos de sus familias y sin actividad por la suspensión del torneo Federal A, como el resto de los torneos en el país, decidieron continuar con el aislamiento en su tierra natal.

Como suele pasar normalmente, el técnico de Central Norte tomó el control de las cosas y fue el gran estratega de armar el agotador viaje.

Medrán, en compañía de su novia, dejó de ser el DT para convertirse en un especie de salvador para Gaggi y Rivas, quienes pudieron volver con su seres queridos gracias a la buena voluntad del entrenador.

El mapa de ruta de Ezequiel Medrán para retornar a casa en su vehículo particular era similar o parecido al de sus jugadores, Gaggi reside en la misma ciudad de Rafaela y Rivas en Santa Fe.

El exarquero de Boca no tuvo problemas en compartir el viaje, caso contrario los volantes estaban obligados a permanecer en la provincia, ya que no poseen automóvil.

En la lista de jugadores foráneos que se fueron están: Matías Camisay, Gonzalo Ríos, Mauro Barraza, Nicolás Ledesma, Carlos Arriola y Patricio Krupoviesa entre otros.

Parte del plantel que todavía continúa en Salta y posiblemente lo hagan hasta el reinicio del torneo son Leandro Beterette, Guillermo Cosaro y Leandro Basterrechea, quienes están en compañía de sus respectivas familias y comparten el mismo edificio, un aspecto positivo que los ayuda a pasar la cuarentena.

El que podría regresar en los próximos días a Rosario de la Frontera es Maximiliano Padilla. Si bien la distancia que debe recorrer para retornar a casa no es mucha, al no tener movilidad propia y no hay transporte público, es muy complicado en retorno.