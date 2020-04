Brasil sigue creciendo en cantidad de infectados y muertos por coronavirus pero su presidente, Jair Bolsonaro, sostuvo que espera que se levante la cuarentena "porque igual se va a enfermar el 70 por ciento de la población y no tiene sentido huir de eso".

"El 70% se va a contagiar, no tiene sentido huir de eso", dice Bolsonaro, mientras crece el número de contagiados y muertos

Según los datos aportados por las autoridades brasileñas, en ese país en las últimas 24 horas fallecieron 113 personas, siendo 2.575 lo decesos que se produjeron desde el inicio de la pandemia.

Otro de los datos preocupantes es que en poco tiempo Brasil superó la barrera de los 40 mil infectados (40.581). San Pablo, con con 14.580 infectados es el estado más complicado.

En medio de la crisis, el presidente Jair Bolsonaro insistió en que los gobernadores levanten los estados de cuarentena obligatoria.

"Espero que sea la última semana de esa cuarentena. El pueblo no tiene cómo permanecer en su casa con la heladera vacía", manifestó el presidente brasileño a la salida de su residencia.

Y agregó: "Esas medidas restrictivas -por la cuarententa- en algunos estados son excesivas y no alcanzaron su objetivo. Se sabe que aproximadamente el 70 por ciento de la población se va a contagiar, no tiene sentido querer huir de eso".