La AFA recibió plata de la FIFA y lo reparte a los clubes, ¿cuánto recibe cada club?

Los clubes de la Superliga y la Primera Nacional tienen a partir de este martes 1.000.000 de pesos a su disposición cada uno que les distribuirá la AFA, y que llegaron a sus arcas desde los fondos denominados "Evolución" que son propiedad de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol.

Evolución es un fondo destinado a los clubes bajo su órbita que tiene la Conmebol para ayudarlos económicamente ante el parate sufrido en todas las competiciones de Sudamérica a raíz de la pandemia de coronavirus.

La AFA les avisó a los distintos clubes que tenían ese dinero a su disposición, según confirmaron dirigentes de una de las instituciones que se vio beneficiada por ese aporte.

Ese fondo consiste en un total equivalente a 74.000.000 de pesos que la Conmebol entrega periódicamente a cada una de las 10 asociaciones miembro mediante los denominados Programas de Desarrollo que ahora están interrumpidos.

Por eso este importe quedó ahora disponible para otras opciones y la AFA resolvió repartirlo a los clubes de primera división como paliativo para las perdidas que están sufriendo por el parate de la actividad.

Ese dinero no solamente de distribuirá entre los clubes de la Superliga y la Primera Nacional, sino que además recibirán sus partes la Primera B, a la que le corresponderán 500 mil pesos por club, mientras que los de la C 200 mil y el Federal A 190.000 cada institución, y las de la D un total de 100.000 cada una de las entidades que la componen. Asimismo, los equipos que compiten en el Regional Federal Amateur no recibirán nada.