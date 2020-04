"La salida de Pratto de River se va a caer por su propio peso"

La salida del delantero Lucas Pratto de River Plate "va a caer por su propio peso", estimó el representante del futbolista, Gustavo Goñi.

“La realidad es que se va a caer por su propio peso. Lucas va a tener que salir porque es un jugador con un contrato alto que si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, será una ecuación que no le sirve tampoco a River. Supongo que llegado el caso el club lo entendería e intentaría generar alguna situación”, destacó el ex periodista en declaraciones radiales.

"Claro que la idea no es forzar su salida sino que él analizará las posibilidades que lleguen, por supuesto, siempre y cuando le convenga a River”, avisó.

Pratto fue vital en los logros coperos del club de Núñez, especialmente en la final de la Libertaores 2018 ante Boca Juniors, pero desde su arribo como la compra más cara de la historia de la institución hasta hoy sus acciones están actualmente en baja, en parte afectado por lesiones que no le permitieron realizar una adecuada pretemporada.

De hecho, su último tanto con la camiseta de la banda roja data del 30 de mayo del año pasado.

"El último semestre del año pasado pagó las consecuencias de sus lesiones y era lógico que estuviera fuera del equipo o con poca participación, pero ahora ya está bien y sigue en la misma situación", se lamentó el representante de un Pratto que recién tiene 31 años y un buen recorrido deportivo por delante todavía.