Cristian Zurita: “Que estos años que vienen intentemos llegar al Nacional B”

¿Estás con la idea de ser presidente de Central Norte?

Me estuvieron preguntando todo este tiempo por lo que salió en una página en vivo de una radio partidaria de San Lorenzo de Buenos Aires. Pero no hay nada concreto porque sigo en lo de siempre, estamos con la predisposición a ocupar los cargos que hagan falta, con el fin de seguir dando una mano. Ya hace un tiempo que lo venimos haciendo y voy a seguir en esta postura. Lo mío pasa por colaborar siempre y buscar lo mejor para Central Norte, para que todos nos encaminemos detrás de esta idea.

¿Hay algo pendiente y es lo que tratas de que se cumpla desde el lugar que sea?

Siempre fue así. Siempre voy a estar predispuesto de ir ocupando lugares que resulten beneficiosos para el club. Eso lo planté y hablé, en la nota. Se acercan tiempo de elecciones, hay muchas charlas y muchas ideas, pero lo principal es que tratemos de apoyar una forma y encolumnados todos atrás, que es lo que más interesa. Que de una vez por todas, que estos años que vienen intentemos llegar a un Nacional B. que es lo que venimos anhelando desde hace un montón de años.

¿Qué opinas de la posibilidad de ser el técnico?

Con los métodos de la tecnología mucho no me manejo y es por donde me mandaron una captura de pantalla y me mostraban que el título decía algo de presidente y lo de el técnico. Ahí es de donde se saca un poco de contexto y lo que uno ha querido decir. Dije que en este tiempo que viene uno tiene que ir tomando decisiones; si se encamina para el lado dirigencial o para el lado de ser entrenador, pero no. Pero en el título apareció que busco ser presidente y o que busco ser entrenador (risas). Lo que busco simplemente en el tiempo que viene es analizar para qué lugar me inclino.

¿Estás cómodo trabajando con el DT Ezequiel Medrán?

Trabajamos a la par todo el tiempo. Tenemos un montón de cosas por aprender. Somos gente joven y estamos muy conformes con lo que venimos haciendo. Muy contento por haber logrado nuestra primera experiencia y con el ascenso que conseguimos con Central Norte. Un aprende todo el tiempo y la verdad que en el grupo, con el Fede Acuña y Luciano López, permanentemente intercambiando opiniones. Tratamos que cada uno aporte lo mejor, eso es importante, así crecemos y a la vez también aportamos cosas valorables al grupo.

¿Qué significó el ascenso al torneo Federal A?

Haber cumplido la tarea a la cual nos habían asignados. Ese fue el principal objetivo en Central Norte. Nos dio tranquilidad porque desde un primer momento nos dieron una gran responsabilidad y donde se concentró las esperanzas de la gente.

¿Cómo evalúas el grupo jugadores que obtuvo el logro?

Con los jugadores se armó un grupo excelente. Ellos, como siempre, fueron los principales gestores del ascenso. Son los que a base de esfuerzo y trabajo entendieron lo que realmente el club necesitaba. Desde el primer amistoso y hasta la final con Guaraní, representaron a Central Nortes como se esperaba. Y es por eso que luego en el torneo Federal A y en una categoría superior, la base que conformó el equipo sigue siendo la gran mayoría con los jugadores que consiguieron el ascenso y aunque luego llegaron refuerzos, pero eso demuestra que muchos que jugaron el Regional realizaron un trabajo muy bueno. Y que las cabezas supieron llevar al resto.

¿Con qué se encontraron en el Federal A?

Nos encontramos con una categoría muy pareja, con equipos que hace tiempo vienen siendo protagonistas y que pretenden lograr el ascenso al Nacional B y que tienen una estructura armada con experiencia. Por suerte se armó un equipo competitivo y que está tratando de mantenerse en zona de clasificación. Y todo eso es valorable, principalmente por el grupo de jugadores.

¿Seduce seguir en la pelea de los puestos de arriba?

El primer objetivo fue mantener la categoría. De ir domingo a domingo alejándonos de la zona de descenso. De una ubicación donde nunca se quiere estar, la peligrosa. Y sabíamos que al zafar de los de abajo íbamos a llegar a las posiciones de arriba; llegamos a esta instancia del tornero metidos con posibilidades de pelear la clasificación. Hasta que se paró el torneo estábamos en una posición de clasificados con 7 fechas por jugarse y con muchos puntos en juego. De lo planificado estábamos cumpliendo con lo que nos habíamos pro puesto.

La suspensión del fútbol frenó todo...

Es una cosa única. Lamentablemente se tuvo que parar por algo que paró al mundo y las cosas son así. Ahora hay que tratar de que esto pase lo mejor posible para toda la comunidad argentina y el mundo, porque nos afecta a todos. Ojalá que los podamos superar de la mejor manera y que cuando vuelva el fútbol nos encontremos todos fortalecidos por haber transcurrido algo que realmente está golpeando bastante.