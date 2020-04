Lavolpe le dice adiós a la dirección técnica: "Ya no me llevo bien ni con los periodistas"

El entrenador argentino Ricardo Antonio Lavolpe, de 68 años y radicado en México, sorprendió al anunciar ayer su retiro como director técnico y reveló que continuará ligado al fútbol, pero desde otra función, porque se cansó de dirigir tras más de 30 años en la actividad.

“Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión, me cansé y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales”, expresó Lavolpe, ex destacado arquero durante su etapa de futbolista, en diálogo con el programa “Fútbol picante” de ESPN.

El siempre polémico entrenador puso fin a su carrera de 36 años de director técnico en los que condujo a más de 10 equipos: el más destacado, Boca Juniors en 2006, y al seleccionado de México desde 2002 hasta el Mundial de Alemania 2006, en el que clasificó a octavos de final y perdió con Argentina.

En el país, Lavolpe además dirigió a Vélez y a Banfield.