Adiós al médico de todos

Gran consternación por el fallecimiento del médico y exintendente de Aguaray.

Pasadas las 11 de ayer, los pobladores de la norteña localidad de Aguaray recibieron la triste noticia del fallecimiento del médico y exintendente de su localidad Alfredo Darouiche, a consecuencia de haber padecido la forma más severa del dengue, una patología contra la que el propio Darouiche luchaba desde su consultorio particular, el que volvió a atender durante todo el día desde diciembre pasado cuando dejó de ser intendente.

Darouiche, quien el próximo 5 de mayo iba a cumplir 64 años, era riojano y residía en Aguaray desde hacía 35 años. Allí se casó con una joven de la localidad con quien tuvo tres hijos, la menor de ellas recientemente recibida de médica como su padre. Dos años atrás había perdido trágicamente en un accidente de tránsito a Matías su único hijo varón, un hecho del que nunca pudo recuperarse.

Darouiche no incursionó mucho en la política a pesar del permanente pedido de sus vecinos. Fue concejal y en 2015 ganó las elecciones para intendente, cargo que ocupó hasta el 10 de diciembre pasado. A pesar del pedido de muchos dirigentes de su espacio no quiso presentarse nuevamente como candidato a intendente y prefirió la candidatura a senador provincial que finalmente ganó Manuel Pailler, otro médico norteño.

Ni cuando era el jefe comunal de Aguaray dejó de lado su profesión, ya que en horas de la tarde atendía su consultorio privado con una particularidad: quienes contaban con obra social, con una prepaga y quienes no tenían ninguna cobertura médica eran atendidos por el médico del pueblo.

Esa filosofía de entender a la medicina como un bien supremo y de acceso universal, lo definía como profesional, pero sobre todo como una persona íntegramente comprometida con los más indefensos y desprotegidos.

Fue un humanista de la primera línea. Un médico que cuidaba la vida de todos a pesar de la suya propia, tal como la historia lo reconocerá de ahora en más.

Como médico clínico le tocó atender a miles de pacientes con la enfermedad que paradójicamente acabó con su propia vida.

Enrique Prado, actual intendente de la localidad, que fue parte del gabinete de Darouiche, le dedicó unas sentidas palabras que resumen el sentir de su pueblo.

“Cuidaste la salud de todos y descuidaste la tuya; nuestro doctor Maradona. Ya nos volveremos a ver chango”, expresó Prado recordando una expresión que era propia de Darouiche.

Por su fallecimiento, el Ejecutivo municipal de Aguaray decretó tres días de duelo en la localidad.