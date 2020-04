Holanda terminó su torneo sin un campeón

La Liga neerlandesa de fútbol dio por finalizada la temporada 2019/2020 sin campeón, ascensos ni descensos ante la pandemia de coronavirus, que no permitió el regreso a la actividad a falta de nueve jornadas para su conclusión.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) llegó a esta resolución después del anuncio del gobierno local de la continuidad del cese de actividades hasta el 1 de septiembre y se transformó en la primera tomar esta medida en el fútbol europeo.

“El consejo de fútbol profesional ha decidido, después de consultar a los clubes, jugadores y entrenadores, y con la aprobación del Consejo de Supervisión, detener la competencia 2019/2020. En relación con el ascenso y el descenso, se ha decidido no promover y no ser degradado de categoría”, confirmó a través de un comunicado la Liga holandesa.

Ajax, con los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, no fue declarado campeón, pero quedó en el primer puesto del campeonato con 56 unidades al cabo de 25 partidos y se clasificó en forma directa a la próxima Liga de Campeones de Europa.

AZ Alkmaar, con la misma cantidad de puntos que Ajax, quedó segundo por diferencia de gol.

En tanto, Feyenoord, PSV Eindhoven y Willem II accederán a la Liga de Europa como tercero, cuarto y quinto.

La Haya y RKJ Waalwijk, los dos últimos clasificados a la primera división, mantendrán la categoría, mientras que Cambuur y De Graafschap, los primeros de segunda división, no tendrán ascenso.

“Ya vendrán otros títulos”

El defensor argentino de Ajax, Nicolás Tagliafico expresó que le hubiese gustado otro final para la liga holandesa pero también asume que la cancelación del fútbol se dio por razones más importantes.

“Me hubiese gustado terminar la liga y salir campeón. Tanto esfuerzo para mantenernos toda la temporada primeros y a falta de nueve fechas no poder hacerlo”, dijo Tagliafico desde su domicilio en Ámsterdam.

“Es por fuerza mayor, ya vendrán otros títulos”, agregó a Télam el defensor del seleccionado argentino de fútbol, quien ganó la Copa de Holanda (2019), la liga holandesa (2019) y la Supercopa de Holanda (2019) con Ajax.

Tagliafico, de 27 años, comenzó su carrera en Banfield (2011-2014) y prosiguió en Real Murcia de España (2012-2013), Independiente (2015-2018) y Ajax.

La cancelación se confirmó este viernes pese a que hace algunos días, la UEFA había presentado una variedad de opciones sobre el calendario a las 55 Ligas europeas que la componen, con una fuerte recomendación para que finalicen sus torneos con competencia.